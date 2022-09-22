秋風起要飲湯 推介3款滋潤湯水

秋風起除了天氣開始轉涼外，亦會變得較乾燥，加上轉天氣，容易因此而咳嗽及流鼻水，這個時候就要飲一些滋潤的湯水，由內而外滋潤身體。

青紅蘿蔔豬骨湯 青紅蘿蔔豬骨湯是住家菜中常見的湯水，不但煮法簡單，味道清甜，深受港人喜愛。青紅蘿蔔豬骨湯同時可以清熱袪濕及潤肺止咳，非常適合於秋天時飲用。 材料：青紅蘿蔔各一個、豬骨一斤、蜜棗2粒、南北杏適量、粟米一條、薑2片 做法： 豬骨汆水 備用； 材料大火煲 30 分鐘； 轉中細火煲 2 小時； 加入調味即可。

海底椰雞湯 海底椰的果肉清香，有止咳潤肺，消燥清熱的功效，淮山則可益氣養陰及補脾肺腎，加入雞就可以更加溫補。 材料：雞半隻、鮮淮山1両、乾海底椰3錢、栗子8粒、粟米一條、南北杏適量、蜜棗2粒 做法： 雞汆水 斬件備用； 材料大火煲滾； 轉中細火煲 2.5 小時； 加入調味即可。