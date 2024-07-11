科技新貴受「過敏性鼻炎」所擾 1招從根本治療

過敏性鼻炎若未妥善治療，生活、工作等方面會受到很大的影響，若是任職於高科技產業的工作者更深受其苦，工作時穿著無塵衣，如果不斷打噴嚏、流鼻水時實在造成許多不便。一位在高科技公司擔任工程師的37歲A先生，他的過敏性鼻炎就嚴重影響工作，症狀加劇時會就近到藥房購買成藥或至診所就診，服用抗組織胺、使用鼻噴劑等藥物來緩和症狀。 但A先生逐漸發現鼻噴劑效果愈來愈有限，沒噴的時候甚至鼻塞比以前更嚴重，直到至中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科暨聽語中心主任王堂權的門診求診，經過詳細評估檢查後，才發現塵蟎是影響自己鼻炎最大的過敏原，與醫師討論後決定使用舌下減敏療法治療，約3至4個月症狀就穩定下來，持續治療滿2年後停藥至今，狀況仍相當穩定。

過敏性鼻炎盛行率偏高 如何治療才能不復發？ 過敏性鼻炎是慢性鼻炎的其中一種，根據資料顯示，台灣過敏性鼻炎盛行率為26.3%，高於全球盛行率(10%至20%)，其中20歲以下的族群盛行率更超過30%。 王堂權主任表示，台灣過敏性鼻炎盛行率偏高，90%以上患者的過敏原都包含了「塵蟎」，究其原因，可能是因為氣候溫暖潮濕易助長塵蟎繁殖，且現代人常常緊閉門窗，長時間待在封閉的室內環境，塵蟎就容易影響呼吸道，刺激後產生過敏等發炎反應。 雖然過敏性鼻炎不像癌症一樣會明顯危害生命，但卻會大大影響生活質素、工作能力，因此需要妥善治療。王堂權主任提到，在治療藥物上，大家最熟知的就是抗組織胺、鼻噴劑，它們對鼻子症狀的緩解效果好且迅速，不過特殊種類的鼻噴劑藥物，長期使用反而會容易造成「藥物性鼻炎」，用久了會愈來愈沒效，甚至讓症狀加劇。 王堂權主任說明，除了抑制症狀，近年來減敏療法是病患的另一個選擇。對塵蟎過敏的患者來說，注意家中環境清潔、寢具挑選，確實能避免塵蟎孳生以防止症狀加劇，但要持之以恆確實不容易，倘若外出到其他環境，仍有機會接觸塵蟎，而減敏療法本身是從根本解決過敏性鼻炎的問題，比起症狀抑制，更能徹底改善生活品質。

減敏療法如何選擇？舌下減敏安全且方便 早期的減敏療法，大多是透過皮下注射進行，皮下注射的患者需要反覆往返醫療院所注射，對長期需要配合的患者來說著實相當不便，特別是患有過敏的兒童，還要克服打針的恐懼感。 而舌下減敏療法的副作用不常見，使用上也更方便，患者可以在家中每天自行規則服用，不需頻繁往返醫療院所，能節省更多時間。王堂權主任表示，透過舌下減敏療法，實務上可以讓免疫系統產生免疫耐受性，往後若接觸過敏原，可以減緩過敏發炎反應的嚴重程度。