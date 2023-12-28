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健康
2023-12-28 04:30:27
日報

移民或誘發兒童選擇性緘默症

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選擇性緘默症

移民或誘發兒童選擇性緘默症

香港移民潮持續，據教育局數字顯示，過去3年本港流失近6.8萬名中小學生。香港選擇性緘默症協會創辦人鄭穎賢指，若幼童未能適應移民後的生活，可能誘發選擇性緘默症(選緘症)，如一直未處理，問題可持續至成年，影響未來社交及工作。

選緘症是兒童身上常見的焦慮症情況，鄭穎賢稱，患者在家中及外面其他地方的說話能力有明顯分別，例如在很緊張的情況下，說話能力會變差，無法說話，嚴重甚至會整個人不能動彈。「他們在家中說話可能很流暢，說話能力與其他小朋友無異，但當他們上學就只能說短句，或只有單字。」

選擇性緘默症

遊戲治療是選緘症的其中一種治療方法。

具先天及後天因素

選緘症的成因包括先天及後天因素，先天因素包括家族有焦慮症病史，後天因素則指家長教育方式，及小朋友生命中有否發生重大事件，例如親人離世、移民、轉校、轉換新環境及與親人分開了一段長時間。這些因素都會對小朋友構成壓力點，令他們變得緊張，出現焦慮情緒甚至選緘症的情況。

2至5歲是小朋友入學的年紀，亦是研究指出選緘症出現的高峰期，大部分患者在家中的說話能力正常，開始上學或進入社會後才開始出現有關症狀，故較容易被老師察覺。另一方面，選緘症兒童在校園被欺凌的風險較高，如果未有及時處理，形成不好的經歷，或增加衍生社交焦慮或抑鬱的機率。

選擇性緘默症

鄭穎賢指選緘症是焦慮症的一種。

察覺問題盡早求助

家長如察覺子女出現有關症狀，可先找學校老師及社工支援，另外可約見臨床心理學家或精神科醫生作出診斷，並觀察有否其他焦慮情況出現。如果主要是是選擇性緘默症，可接受認知行為治療、言語治療、遊戲治療或醫生處方藥物等治療方式。

如果子女患有選擇性緘默症，鄭穎賢建議，家長要有耐性及多體諒他們的狀況，亦要在適當時候幫助解圍。「亞洲社會很重視禮貌，例如見到長輩時一定要打招呼，但選緘症患者未必可以開聲說話，家長可以向長輩解釋，或用其他方式暫時代替說話打招呼。」另外，家長亦可在子女做到的範圍內，鼓勵他們嘗試，在練習中慢慢衝破障礙。

移民前做準備助適應

在移民潮下，不少家長都帶同子女移民，鄭穎賢建議小朋友在出發前透過當地的電視節目或影片去熟悉環境，以協助加強預告與適應。另外，學校面試亦可能對小朋友構成很大壓力，鄭提醒家長切忌心急，可在面試前帶子女前往開放日，亦可在家中預先將面試答案錄影，營造面試中真實對話的情境，減低小朋友的敏感度及心理壓力。

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