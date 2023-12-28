移民或誘發兒童選擇性緘默症

香港移民潮持續，據教育局數字顯示，過去3年本港流失近6.8萬名中小學生。香港選擇性緘默症協會創辦人鄭穎賢指，若幼童未能適應移民後的生活，可能誘發選擇性緘默症(選緘症)，如一直未處理，問題可持續至成年，影響未來社交及工作。 選緘症是兒童身上常見的焦慮症情況，鄭穎賢稱，患者在家中及外面其他地方的說話能力有明顯分別，例如在很緊張的情況下，說話能力會變差，無法說話，嚴重甚至會整個人不能動彈。「他們在家中說話可能很流暢，說話能力與其他小朋友無異，但當他們上學就只能說短句，或只有單字。」

具先天及後天因素 選緘症的成因包括先天及後天因素，先天因素包括家族有焦慮症病史，後天因素則指家長教育方式，及小朋友生命中有否發生重大事件，例如親人離世、移民、轉校、轉換新環境及與親人分開了一段長時間。這些因素都會對小朋友構成壓力點，令他們變得緊張，出現焦慮情緒甚至選緘症的情況。 2至5歲是小朋友入學的年紀，亦是研究指出選緘症出現的高峰期，大部分患者在家中的說話能力正常，開始上學或進入社會後才開始出現有關症狀，故較容易被老師察覺。另一方面，選緘症兒童在校園被欺凌的風險較高，如果未有及時處理，形成不好的經歷，或增加衍生社交焦慮或抑鬱的機率。