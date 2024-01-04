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健康
2024-01-04 15:30:46

移民注意｜用硬水洗頭會甩頭髮？原來唔係全英國都係硬水 如何減低水質硬度？

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移民注意｜用硬水洗頭會甩頭髮？原來唔係全英國都係硬水 如何減低水質硬度？

移民注意｜用硬水洗頭會甩頭髮？原來唔係全英國都係硬水 如何減低水質硬度？

移民潮下不少人移民到英國，除了生活上需要適應，由於英國使用的是硬水，與我們一般習慣用的軟水不同，故水質亦是其中一樣需要適應的事！

硬水的礦物質含量較高，尤其是鎂和。雨水屬於軟水，當水接觸地面後，就會因大量溶解的礦物質而變成硬水。

用硬水洗頭會甩頭髮？原來唔係全英國都係硬水 如何減低水質硬度？

用硬水可能會導致髮質變差及頭皮變得乾燥。

世界衛生組織(WHO)對軟硬水的標準

碳酸鈣濃度低於60mg/L：軟水

60120mg/L：稍硬水

120180mg/L：硬水

超過180mg/L：超硬水

根據水務署2020年的資料，本港水源的碳酸鈣含量處於569mg/L，故本港的水質屬於軟水；而英國大部分地區水源的碳酸鈣含量都超過200mg/l，因此屬於硬水或超硬水，亦是港人移民後難以適應的原因。

不過由於地理位置會形成不同的水質，英國東南部與倫的水偏硬，而蘇格蘭、愛爾蘭以及威爾斯則偏向軟水。

用硬水洗頭會甩頭髮？原來唔係全英國都係硬水 如何減低水質硬度？

有過濾功能的花灑可將水中的礦物質濾走。

影響頭髮健康

至於為甚麼硬水會令人害怕？其實是因為其礦物含量較高，洗頭時有機會令礦物殘留在頭皮上，甚至有機會堵塞，影響頭髮健康。長期用硬水洗頭，不但會導致髮質變差、頭皮變得乾燥，更可能導致脫髮問題！

如果住在英國的大家想維持頭髮健康，可以嘗試用安裝濾水，或有過濾功能的花灑，將水質的礦物質盡量過走，降低水質的硬度。另外亦可選用不含硫酸鹽洗頭水，保護及修護受損頭髮，亦可在洗頭期間清走頭髮中的雜質。

英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖）
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