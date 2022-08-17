移民誘發選擇性緘默症？

小朋友平時表情豐富、說話正常，但於一些特定的情境中，會持續地不能說話、神情呆滯，甚至身體僵硬，便有可能是選擇性緘默症。香港選擇性緘默症協會會長鄭穎賢(Ms. Wincy)強調他們並非沒禮貌，除給予合適訓練外，家長不妨學會一些技巧，幫助小朋友融入相關環境。

選擇性緘默症是焦慮症的一種，小朋友和成年人都可患上，而前者較常見。Ms. Wincy表示成因有先天和後天因素，「先天因素包括焦慮症或情緒病家族史，又或先天性格比較固執或者完美主義，思想上缺乏安全感，便有較高風險出現選擇性緘默症。後天則可能是環境轉變、個人際遇等影響。有些人較難適應變動，如搬屋、轉校等，當變動頻繁便有可能誘發此症。最近便收到不少移民後小朋友出現相關特質的查詢。」

持續一個月不說話

選擇性緘默症有明確的定義：當去到一個新地方，第二個月起計算，連續一個月在特定需要說話的情境中，都不能夠說話，便屬於選擇性緘默症。Ms. Wincy續指，「最常見是小朋友到新學校出現此情況，並難以融入校園生活；另外也有個案是家長帶小朋友去拜年，但小朋友只站在親戚家門口沒辦法內進，最後家長只好輪流入內拜年。親戚或會覺得小朋友沒禮貌而怪責，也可能影響家庭關係；小朋友因這次失敗經驗亦令他下一次更沒信心。」