移民誘發選擇性緘默症？

小朋友平時表情豐富、說話正常，但於一些特定的情境中，會持續地不能說話、神情呆滯，甚至身體僵硬，便有可能是選擇性緘默症。香港選擇性緘默症協會會長鄭穎賢(Ms. Wincy)強調他們並非沒禮貌，除給予合適訓練外，家長不妨學會一些技巧，幫助小朋友融入相關環境。
選擇性緘默症是焦慮症的一種，小朋友和成年人都可患上，而前者較常見。Ms. Wincy表示成因有先天和後天因素，「先天因素包括焦慮症或情緒病家族史，又或先天性格比較固執或者完美主義，思想上缺乏安全感，便有較高風險出現選擇性緘默症。後天則可能是環境轉變、個人際遇等影響。有些人較難適應變動，如搬屋、轉校等，當變動頻繁便有可能誘發此症。最近便收到不少移民後小朋友出現相關特質的查詢。」
持續一個月不說話
選擇性緘默症有明確的定義：當去到一個新地方，第二個月起計算，連續一個月在特定需要說話的情境中，都不能夠說話，便屬於選擇性緘默症。Ms. Wincy續指，「最常見是小朋友到新學校出現此情況，並難以融入校園生活；另外也有個案是家長帶小朋友去拜年，但小朋友只站在親戚家門口沒辦法內進，最後家長只好輪流入內拜年。親戚或會覺得小朋友沒禮貌而怪責，也可能影響家庭關係；小朋友因這次失敗經驗亦令他下一次更沒信心。」
感壓力不開口
家長或估計不到小朋友何時何地會開口說話或保持緘默，Ms. Wincy解釋，「他們心中會有『階級表』，面對權力愈高的人會特別感到壓力，如校長、主任等，便不會開口。外國亦有研究指患者內心有很多想法會阻止他們開口說話，例如『我一直都沒說話，今日說話他會覺得我很怪？』『我回應他，他會否追問下去？』他們不想成為眾人焦點，於是又默不作聲。」
系統減敏法
處理選擇性緘默症，可用系統減敏法，有需要時配合認知行為治療，讓他們減少焦慮感。Ms. Wincy表示，「實際處理上，最初家長和小朋友會在類似玩具房的治療室內玩耍，而治療師悄悄地融入當中，先坐在遠處看書，間中看看小朋友。他可能會僵硬一段時間，當重新再玩時，治療師又坐近一點，逐漸靠近，再嘗試跟小朋友互動，如給他玩具、問他問題。如果可跟他對話的話，就會嘗試加入另一陌生人，過程中也會教家長在治療室以外地方跟小朋友做訓練，將訓練延續到社區中。」
家長貼士
Ms. Wincy給家長一點貼士，減低選擇性緘默症小朋友的焦慮：
‧家長帶小朋友出街，可先預告將會去哪裡、逗留多久、做甚麼。
‧告訴他到達後可以做甚麼，讓他不會不知所措，例如帶一些玩具去玩等。
‧給他一些方案，如大人跟他打招呼，開不到口回應的話，可以揮手、點頭微笑。
‧如恆常會去的親戚朋友家，可帶新遊戲到那裡跟小朋友和親戚朋友玩，會較易融入該環境。