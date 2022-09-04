積極治療多囊性腎病 推遲洗腎繼續搏殺

多囊性腎病是遺傳性疾病，如果父母中有一人確診，兒女就有50%風險罹病。多囊性腎病有分兩種型態，平均在65歲左右就要洗腎，若未能良好治療控制，可能平均最快在55歲左右就要洗腎；而多囊性腎病第一型患者約50至55歲就需要洗腎。這等同宣布人生提早退休！所幸，現在已有多囊性腎病口服藥物，可以推延洗腎最長約8年，讓病患在職涯最後的衝刺期可以放心奮鬥。

初期不容易察覺

中山附醫腎臟內科專科醫師洪東衛表示，多囊性腎病是遺傳疾病，病患腎臟會漸漸長出大小水泡，初期病患不容易感到異狀，但隨著年紀腎臟水泡不斷變大變多，慢慢會感覺到腰部脹痛，也容易發生血尿與泌尿道感染，血壓也會因腎臟受壓迫上升，當上述病症反覆出現，就要趕快就醫檢查確認。

洪東衛醫師指出，父母中有一人有多囊性腎病，就可利用基因檢測，確認自己有沒有基因遺傳，或40歲時到醫院接受超音波檢查，觀察腎臟有沒有長出水泡，假使發現到有疾病基因或水泡，就要馬上接受治療，因為在沒有治療下，多囊性腎病第一型患者約50至55歲就需要洗腎。