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健康
2023-12-28 18:30:00

積極治療抑鬱症仍無好轉 1治療取代藥物見效

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重複經顱磁刺激術(Rtms)

rTMS治療對治療藥物治療反應不佳之重度抑鬱症，強迫症、思覺失調症、焦慮症、偏頭痛、藥酒癮及失眠等都取得一定程度臨床證據。

現在對抑鬱症都有一定程度的了解，知道抑鬱症患者因為先天或後天的環境影響而引發此疾病，症狀可能會持續充滿負面情緒，對生活日常事物失去動力與活力，甚至有想不開的念頭。身邊的親友在與患者應對上也願意多一些同理及陪伴，並且鼓勵患者接受治療，只不過部分抑鬱症患者即使積極治療，仍無法有效的緩解，近年有研究指出，重複經顱磁刺激術(Rtms)可用來治療難治型抑鬱症。

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重複經顱磁刺激術 作用原理一次看

重複經顱磁刺激術(rTMS)早在2008年在美國已核准用於治療抑鬱症。南投醫院精神科病房主任王奕翔醫生表示，rTMS治療利用暫時性的強力高磁場去引發腦細胞的電流傳遞，調節大腦中的突觸活動。並以磁脈衝刺激大腦主管情緒區域皮質神經元，以釋放血清素等神經傳達物質，活化原本功能低下的區域，改變皮層神經元活動，進而活化大腦，改善抑鬱症狀。

抑鬱症

抑鬱症患者因為先天或後天的環境影響而引發此疾病，症狀可能會持續充滿負面情緒，對生活日常事物失去動力與活力，甚至有想不開的念頭。

rTMS取代藥物方式 治療抑鬱症

王奕翔醫生曾轉介一位難治型抑鬱症的患者，在經過2個周期的治療，病情明顯好轉，也能夠減少精神科的藥物使用量。王醫生說，rTMS治療作為一種非藥物、無創、無痛的最新療法，副作用遠比藥物輕微，大多數僅治療過程中出現局部頭皮輕微刺痛，療程中也可同時服用藥物、不影響認知功能、無損記憶力、治療後可立即恢復日常活動，毋須臥床休養、研究證實也可替代藥物，若無法忍受藥物副作用，可作為急性治療與長期大腦保健的另一安全的治療選擇。

藥物

若無法忍受藥物副作用，rTMS可作為急性治療與長期大腦保健的另一安全的治療選擇。

rTMS治療非人人適合

rTMS治療對治療藥物治療反應不佳之重度抑鬱症，強迫症、思覺失調症、焦慮症、偏頭痛、藥酒癮及失眠等都取得一定程度臨床證據。不過，並非每個人都適合接受rTMS治療，例如體內裝置心臟起搏器或其他金屬植入物、癲癇病史等為治療禁忌症，因此如果抑鬱症患者有治療需求，可以與醫生進行討論，選擇合適的治療方式。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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