穩住血糖 最緊要識飲識食！

做好控糖管理是糖尿病患者的重要任務，想自製健康飯盒，餐單可如何搭配？而患上糖尿病就代表完全不能吃甜品嗎？內分泌及糖尿科專科醫生丁昭慧及註冊營養師李淑玶（Mimi）為你解開疑難。 了解飲食與血糖關係 糖尿病泛指血糖過高，由於患者的胰島素分泌不足，或身體對胰島素的反應較低，均有機會引致糖尿病。糖尿病一般可分為一型糖尿病及二型糖尿病兩大類，當中逾九成患者屬二型糖尿病。病因通常與家族遺傳、肥胖及不良飲食習慣等有關。 每當我們進食後，食物中的碳水化合物會分解成糖分，再透過腸胃吸收至血液中，所以血糖水平會上升。正常來說，身體會有機制去分泌胰島素物質幫助降低血糖，所以進食後的血糖水平只會輕微上升。不過，因糖尿病病患者的胰島素分泌不足，所以血糖水平升幅較一般人高。丁醫生補充，「尤其是進食米飯及粥等高升糖指數食物後，升糖幅度會更厲害。」

內分泌及糖尿科專科 丁昭慧醫生

糖友怎麼吃？搭配餐單小貼士 正確的飲食觀念對控制糖尿病相當重要。「可從患者的飲食愛好入手，幫助他們制定個人化及可持續的飲食計劃。」丁醫生建議，多選擇優質碳水化合物，以糙米、麥包等取代白米、白麵包等精製澱粉質。同時，要多吃蔬菜及補充纖維素，而不飽和脂肪酸等優質脂肪亦不可缺少。水果方面建議原個進食，避免榨汁令營養及纖維流失。 如自備餐盒，搭配都可以多元化。「可以將飯盒劃分為半，一半為蔬菜，另一半可分為澱粉質及肉類。」選擇低升糖的澱粉質，能穩定血糖水平。至於「隔夜飯」較低糖這個說法，丁醫生指「隔夜飯」經過雪藏後，會改變澱粉質構造，升糖指數的確較新鮮米飯低。不過，「隔夜飯」的口感及味道相對較差，建議進食新鮮飯菜更佳。 「適」選甜品 其實糖尿病患者並非完全不能吃甜品，但要適量。甜品含有大量糖分，進食後會引致血糖飆升。根據世界衛生組織指引，成年人每天的糖分建議攝取量不應該超過50克（約10茶匙）。註冊營養師Mimi指，過往食物安全中心曾抽樣調查本地甜品糖水，發現一碗糖水已含有約8至10茶匙糖，所以要盡量避免。如果要吃甜品的話，Mimi認為番薯糖水、涼粉及豆腐花是不錯的選擇。「番薯糖水可只吃番薯，糖水可選擇少吃甚至不吃，而涼粉及豆腐花可要求糖水分開上，有助控制糖水攝取量。」患者更可自備代糖，以便添加至食物當中。

註冊營養師 李淑玶（Mimi）

無糖就可以多吃？ 無糖甜品或飲料在製作過程中確實沒有加糖，但原材料的糖分亦不可忽視。一些澱粉質豐富的食材，如栗子、紅豆等，甚至是用作泡茶的杞子及花旗參等食材都含有糖分。即使沒有額外加糖也好，都會增加糖分攝取。以水果代替甜點是個好選擇，例如蘋果、梨子、橙、香蕉等。「盡量不要吃熟透的水果，較生的水果升糖指數會較低。」不過水果含有果糖，要注意份量，建議一天進食兩份水果為佳。 控制病情有辦法 如果不正視糖尿病，後果可以相當嚴重。糖尿併發症包括中風、腎衰竭、糖尿上眼，甚至糖尿腳導致截肢等。日常除飲食控制外，也要多運動。每週最少隔天做三十分鐘或以上的帶氧運動，睡眠要充足，而且要定時監察血糖指數。調整生活習慣配合藥物更能相輔相成，現時可透過口服糖尿藥物幫助穩定血糖，而藥物的安全性各有不同，某些藥物較少出現血糖過低等副作用。最重要是依照醫生指示，定時服藥覆診。 疫情期間，患者亦可嘗試居家運動。健身教練Rex建議可做箭步蹲及平板支撐等動作，有助訓練及強化下肢肌肉。運動前應衡量個人身體情況，量力而為。如有任何疑問，請諮詢醫生專業意見。