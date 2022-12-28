穩定代謝調控血糖 消渴症不找上身

糖尿病是國人常見的慢性病，最近許多研究陸續指出，糖尿病可能也能列入長期新冠症候群其中之一，得過新冠肺炎的患者相比沒染疫過的人，罹患第二型糖尿病風險相對較高，因此，中醫師康涵菁提醒確診過的患者要更加謹慎注意身體的變化。 糖尿病產生的原因是由於體內胰島素分泌不足或是作用異常，導致胰島素無法帶葡萄糖進入細胞儲存，使得葡萄糖在血液中累積過量，體內血糖值便會超過正常範圍。 常見的自覺症狀包含「三多一少」，吃多、喝多、尿量增多以及體重減少，若再加上隨機血糖值大於200mg/dL，就可以診斷為糖尿病。此外，臨床的抽血數值若發現糖化血色素大於等於6.5%，空腹8小時血糖大於126mg/dL，或是口服葡萄糖後2小時血糖大於200mg/dL，同樣也可診斷為糖尿病。 糖尿病若是置之不理，病程持續惡化下去，則可能出現神經病變、眼睛病變、腎功能降低等不可逆的情況，因此，最好能在初期的時候及早發現治療。

上中下消先辨明 對症下藥更精準 黃帝內經的《素問‧奇病論》中提到的「消渴」，和現今糖尿病十分類似，而消渴症所涵蓋的範圍更加廣泛，雖不能完全劃上等號，但可以做為臨床治療的方向參考。 康涵菁醫師說明，消渴症的病因病機多由於先天稟賦不足，素體陰虛，再加上飲食失節、情志不調或勞慾過度所導致，並可依影響到肺、胃、腎三個臟腑的情況，去分作上消、中消及下消，以利評估病位以及病情的走向。 若屬於上消，也就是肺熱津傷型的消渴，會以多飲為主，經常會覺口乾舌燥，飲水增多卻不解渴，治療上可以使用消渴方加減沙參、麥門冬去清熱潤肺、生津止渴；中消則是屬胃熱熾盛型的消渴，以多食為主，經常會感到飢餓，吃很多東西體重卻沒有隨之上升，同時也容易便秘，此時則可以使用玉女煎加減方，有助於清胃瀉火，養陰生津；下消則是腎陰虧虛型的消渴，以多尿為主，還可能伴隨尿濁、腰膝痠軟，形體瘦弱等症狀，臨床可用六味地黃丸加減方，有助於滋陰固腎。 要注意的是，許多下消是由上消和中消發展而成，類似於糖尿病的後期，患者的體質中的氣陰虧虛的程度以及是否久病出現瘀象，也需一併考量處理。

飲食地雷要避開 食療穴位助控糖 無論是糖尿病前中後期的患者，飲食的控制都要相當注意，康涵菁醫師建議可多攝取高纖維的食物，以及像是苦瓜、冬瓜、山藥、薏仁等清熱生津的食材。避開高糖分、高脂肪及精緻澱粉，同時也要小心加工食品例如香腸、丸子、火鍋料等物。 此外，進食的順序也很重要，建議可先吃高纖蔬菜，再吃蛋白質，最後再吃全穀雜糧類，不僅可讓血糖不會波動太大，也比較能夠有飽足感。同時，也要維持規律的運動與作息，才能夠從根本去調整。康涵菁醫師推薦一道簡單的中醫食療，供糖尿病的病人參考食用。