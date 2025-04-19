穩定免疫相關皮膚病情　風濕科醫生「這樣幫助病友」重拾正常生活

60歲的王阿姨，診斷類風濕性關節炎，數年內已有多處關節變形，即便接受治療後，雙側手腕持續腫痛，使得她難以操持家務，也對治療失去信心。軟組織超聲波檢查發現，其雙側手腕顯現高度發炎訊號，接受關節內注射、合併多重藥物調整之下，一周之內，王阿姨長年疼痛改善超過七成，更重拾對醫療的希望。

軟組織超聲波檢查＋關節內注射 有效改善不適症狀 臺北市立聯合醫院忠孝院區過敏免疫風濕科主治醫生賴佩幸表示，針對發炎性關節炎，除了免疫調節藥物、短期類固醇、生物製劑、止痛藥之外，軟組織超聲波檢查搭配關節內注射是正規且安全的治療方式，既大幅降低藥物加量需求、減少不必要暴露的藥物副作用，更能及時顯著改善病人不適。

小分子藥物＋免疫調節劑 恢復肌膚平靜 一位15歲的吳小弟，從小就有過敏性鼻炎，近期全身異位性皮膚炎，特別在雙邊手肘內側、膝膕窩與頸部等皺摺有多處密集的抓痕與出血點，在口服小分子藥物、合併外用局部免疫調節劑，全身症狀明顯進步。另名20歲的陳同學，長年旅居國外，全身大面積銀屑病合併異位性皮膚炎，長年深受其外觀紅疹與癢感困擾，使用免疫調節藥物、小分子藥物與外用藥膏後，一周內其大面積紅疹已有九成獲得改善，全身癢感也明顯消減。

風濕科治療免疫皮膚病 讓病友回歸正常生活 賴佩幸醫生補充，免疫相關皮膚疾病也是風濕免疫科的範疇，風濕科醫生擅於使用免疫調節藥物，搭配不同類型的抗組織胺藥物、外用局部免疫調節劑，並會視病情輔以使用小分子藥物或單株抗體，協助病友快速穩定病情且兼顧生活品質。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】