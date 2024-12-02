空氣污染同糖尿病有關？中大、港大研究：長期暴露於PM2.5環境 增糖尿病前期和糖尿病風險

空氣污染對健康的影響，大家最直接會聯想到肺部，但原來與糖尿病也有關係。中大醫學院與港大建築學院聯同其他合作機構和學者，共同進行首項從生命歷程角度對微細懸浮粒子（PM2.5）的環境與糖尿病前期和糖尿病患病率之間的關聯性縱向調查。結果發現兩者在各生命階段均有明顯關聯，特別是成年期。
風險增15%至29%不等
研究團隊找來4,551人參與，當中有2,449位男性及2,102位女性，平均年齡為15.91歲。參加者的就診次數合共19,593次，71%的參加者至少就診3次，平均追蹤期為9.93年(標準差為3.89年)。大部分參加者表示在青春期從未吸煙(86%)，而且沒有高血壓(97%)或血脂異常(78%)。
結果發現，吸入PM2.5顆粒會引致人體產生氧化壓力並誘發炎症，這是胰島素阻抗的關鍵因素。研究人員以3個生命階段模型評估PM2.5於不同生命階段的影響，結果顯示，PM2.5導致成年期罹患糖尿病前期或糖尿病的機率上升29%，而學齡期及青春期則分別上升15%及18%。
有迫切需要制訂生命全程空氣污染管制策略
是次研究的高級共同通訊作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院黃至生教授表示：「研究強調減少PM2.5暴露對降低糖尿病前期和糖尿病風險的重要性。未來的研究應旨在延長追蹤期，以涵蓋關鍵的成長階段，並探索暴露於PM2.5環境的長期影響。」
研究結果證明社會有迫切需要制訂生命全程空氣污染管制策略，以有效解決和減輕因日益增加的糖尿病相關健康問題所帶來的負擔。透過辨識關鍵暴露期有助制訂相關措施改善公共衛生。研究詳細結果已刊載於國際著名醫學雜誌《Diabetes Care》。