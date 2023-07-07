空氣污染｜天氣熱車內有機化合物空氣污染 認識3個源頭！3個方式改善免損健康

許多人開車擔心室外空氣污染會影響到車內的空氣品質，因此會將車窗關上，認為這樣就能阻絕污染物進入車內，但事實上不只有車外空氣會造成「車內空氣污染」。尤其現在天氣炎熱，新車更有揮發性有機化合物(VOCs)的空氣污染風險。因此，台灣國健署提醒，應針對3種不同的情況採取不同的方式來改善車內空氣污染的問題。

車內 3 空氣污染來源 室外空氣、車、乘客

大部分車內的空氣都是車外空氣透過窗戶或者通風口(air vent)進入車內，因此，若在塞車或者車流量高的道路上開窗戶，則會讓車外的空氣污染進入車內，因此許多人會在開車時直接將車窗關上。

不過，其實關窗戶只阻絕掉一部分的空氣污染物，而且在行車過程中全程關窗戶並不正確，因為國健署指出，車內空氣污染可分成3類來源，包含室外空氣污染、車子本身以及乘客所產生的。

由於，車子大多是由不同的塑膠、黏膠、油漆等組合而成，其中有些物質可能會釋放揮發性有機化合物(VOCs)等，會對人體健康產生影響，甚至有致癌的風險，因此車子本身的材料也可能是車內空氣污染的來源。

國健署表示，特別是新車在炎熱高溫的情形下，釋放出VOCs的濃度會比較高而車內駕駛或乘客會產生二氧化碳等，也會造成車內空氣污染，因此乘客也是空氣污染來源之一。