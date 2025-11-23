空腹血糖正常但糖化血色素卻超標？醫生教路「正確監測」

「我每天量空腹血糖都正常，為甚麼糖化血色素還是高？」這是新竹臺大分院代謝內分泌科蔡元祐醫生門診中最常聽到的疑問。有些糖尿病友長期控制血糖，自覺控制得宜，但檢查仍偏高，經分析才發現，原來飯後血糖飆升才是隱形元兇。蔡元祐醫生提醒，糖尿病控制關鍵在「正確監測」，隨著連續血糖監測器(CGM)普及，病友應善用科技精準控糖，唯有掌握完整數據，才能穩定血糖、預防併發症。

糖化血色素非唯一指標 飯後與夜間血糖波動也重要

適逢早前是「聯合國世界糖尿病日」，新竹臺大分院特別呼籲大眾應重視自我監測。蔡元祐醫生指出，糖化血色素(HbA1c)能反映過去3至4個月的平均血糖，但可能受紅血球壽命、貧血或腎功能影響，導致結果與實際血糖不符，因此不能只看空腹血糖，更應觀察飯後與夜間波動。

掌握血糖波動 不只看數字更要懂變化

糖尿病衛教師盧芳有補充，血糖監測的重點不只是「記錄數字」，而是「理解變化」。例如：