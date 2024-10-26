穿不合腳鞋磨出「下肢靜脈潰瘍」還傷口感染！醫揭正確護理4步驟

47歲黃先生，因穿著一雙不合腳的鞋子，不停摩擦下導致雙下肢出現傷口，自有傷口後一直在醫療院所治療，期間又聽信偏方，腳及傷口均未曾碰水，並以燙傷藥膏自行換藥，但傷口一直未見好轉。輾轉到醫院傷口照護特別門診尋求專業協助，醫師診察傷口處散發異味，並有大量滲液及硬厚黑痂覆蓋於雙下肢，情況相當嚴重，診斷為「雙下肢靜脈潰瘍合併傷口感染」。

靜脈功能不良引發下肢潰瘍 常見傷口難愈合

奇美醫院整形外科主任陳俊嘉說明，下肢靜脈潰瘍(VLU)是一種常見但相當棘手的傷口問題。主要因下肢的靜脈功能不良，靜脈血淤積導致下肢潰瘍形成，此類傷口佔常見下肢潰瘍類型比率的70%至80%，且是常見的困難愈合傷口(HHW)。而困難愈合傷口(Atkin et al., 2019)是指當治療超過4周或傷口縮合面積未小於40%至50%。

傷口照護盲點多 正確傷口衛生四步驟

傷口上的生物膜是由不同種類的細菌和真菌組成，會引發持續的炎症反應，甚至產生抗生素抗藥性，讓治療更加困難外，也進一步阻礙傷口的愈合。

陳俊嘉表示，許多病人及家屬對於傷口照護的理解存在諸多盲點，不少人因此錯失了傷口及時愈合的最佳時機。正確的「傷口衛生」是促進傷口愈合的重要關鍵之一，共有四步驟：1.清潔、2.清創、3.傷口邊緣重塑以及4.敷料覆蓋。透過此步驟不僅提高傷口的清潔度和減少病菌，還能有效克服因生物膜導致的傷口愈合障礙。