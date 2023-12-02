穿鞋不合腳恐令脊椎變形　醫師傳授選鞋秘訣

擁有一雙好鞋，是影響身體姿勢的重要關鍵！從健康角度出發，醫師傳授挑選適合鞋款的秘訣，讓你穿得好看又兼顧健康。

穿鞋不合腳 恐造成盆骨和脊椎變形 長時間穿著不合適的鞋子，可能會導致盆骨和脊椎變形，進而引發脊椎側彎等問題。「長短腳這個情況算頗常見的，很多脊椎側彎的根源都是在長短腳。」臺北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑說明，多數人不太會意識到這件事情，臺灣人脊椎側側彎的比例約在20：1，在小學、中學的體檢，通常會檢查是否有脊椎側彎問題，發現的機率相對高，但越早矯正，回復正常的可能性就越大。 如果脊椎變化太大，對身體會造成不可逆轉的影響，所以利用適合的鞋子來矯正脊椎側彎是方法之一。長短腳落差在1公分以內，可使用鞋墊來調整，超過1.5公分以上，就需要特殊的加高調整。