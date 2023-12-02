穿鞋不合腳恐令脊椎變形　醫師傳授選鞋秘訣

擁有一雙好鞋，是影響身體姿勢的重要關鍵！從健康角度出發，醫師傳授挑選適合鞋款的秘訣，讓你穿得好看又兼顧健康。
穿鞋不合腳 恐造成盆骨和脊椎變形
長時間穿著不合適的鞋子，可能會導致盆骨和脊椎變形，進而引發脊椎側彎等問題。「長短腳這個情況算頗常見的，很多脊椎側彎的根源都是在長短腳。」臺北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑說明，多數人不太會意識到這件事情，臺灣人脊椎側側彎的比例約在20：1，在小學、中學的體檢，通常會檢查是否有脊椎側彎問題，發現的機率相對高，但越早矯正，回復正常的可能性就越大。
如果脊椎變化太大，對身體會造成不可逆轉的影響，所以利用適合的鞋子來矯正脊椎側彎是方法之一。長短腳落差在1公分以內，可使用鞋墊來調整，超過1.5公分以上，就需要特殊的加高調整。
「夾腳拖」不符人體工學 建議少穿、減少足部不適
有些人天生有O型腿或S型腿 (較外八)，年紀大了之後會有膝關節問題，導致膝蓋磨損，針對這些情況，武俊傑建議，可以選擇特殊的鞋墊或鞋子，來幫助調整腳的形狀，減輕不適。
對一般人來說，鞋子要適當地調整、考慮足弓形狀。例如，扁平足的人可能需要選擇有足弓支撐的鞋子來矯正，高足弓的人可以選稍微高一點的鞋子，支撐感、舒適感都要充足。另外，不同運動和活動需要不同機能的鞋子，如打籃球需要跳躍，適合有保護腳踝功能的籃球鞋、網球鞋要抓地力夠強、而慢跑鞋及久穿的休閒鞋，則需要有彈性，以減少對腳底的壓力。
對於一些特別的鞋款如高跟鞋，武俊傑提到，可放入使用柔軟且有彈性的鞋墊，並選擇稍大一點的尺寸，減少足部不適。夾腳拖等潮流鞋款不太符合人體工學，不要長時間穿著，適當讓雙腳休息。如果遇到穿跟鞋或特殊鞋款的場合，適當加入鞋墊調整，並在空暇時間換穿其他舒適的鞋子，減輕腳部負擔。
長時間站立工作楦頭要寬、鞋底要足夠軟
長時間站立的工作，可考慮選擇一些具備特殊設計的鞋子。首先，要選擇前方稍微寬一點的楦頭，避免大拇指外翻，鞋底要足夠軟，但後跟稍微硬一點，避免腳後跟受壓變形。另外，選擇適合足弓的鞋墊，以保護足部健康。
最重要的是為雙腳選擇適合的鞋子，並在不同情況下選擇合適的鞋墊，長期的舒適穿鞋體驗，才能穩定保護腳部健康。
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