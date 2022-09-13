突然全身瘀傷或患AML

白血病俗稱血癌，可分為急性及慢性，亦可再細分為淋巴性及骨髓性，急性骨髓性白血病(AML)被喻為惡化最快的癌症之一，是急性白血病中最常見的一種。AML大部分由後天異變引起，當中約三分一屬於FLT3基因突變，增加復發及治療失敗的風險。 港大醫學院內科學系名譽臨床助理教授梁文杰醫生指，大部分AML患者的發病成因是基因後天異變，亦有小部分與遺傳因素有關。「AML會影響紅血球、白血球及血小板，因此症狀主要關係到3種血液成分的改變，包括發燒、疲倦、血色素偏低、全身出現瘀傷或小紅點、流牙血及牙肉腫脹等。」現時醫學界仍未確實AML的成因，但曾接受高劑量的化療或電療都有可能增加患上AML的風險。

年長患者存活率較低 AML多為年長時發生的病變，平均發病年齡為60至65歲，65歲以上的人士平均每十萬人中有20名患者；而65歲以下則只有兩名。AML有不同種類及風險組合，令存活率變得因人而異。梁文杰稱，65歲以下患者的5年存活率約為20%至60%，同時要視乎不同的風險因素；而65歲以上則約為5%至30%。 FLT3基因突變 約有四分一至三分一的AML患者存在FLT3基因突變，梁文杰形容，「FLT3突變就好像開關失靈，本來身體是有機制去控制開關，開的時候就幫助細胞生長，關的時候就會停止。但當FLT3突變出現後，就會長期保持在開啟的狀態，細胞不受控地生長。」