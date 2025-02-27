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健康
2025-02-27 20:30:00

突然嘴饞 想吃甜食零食？營養師推介10款低GI水果穩血糖

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突然嘴饞想吃甜食零食？營養師教吃10款低GI水果穩血糖

突然嘴饞想吃甜食零食？營養師教吃10款低GI水果穩血糖

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偶爾會突然嘴饞想吃零食，但又擔心影響血糖及體重？有營養師指出，如果你突然渴望甜食，可以選擇10種低升糖指數(GI)的水果。這些水果能有效滿足甜食需求，同時有助於穩定血糖水平，降低肥胖風險。

突然嘴饞想吃甜食 要吃水果

營養師彭逸珊在其facebook專頁上分享指，市面上大多數餅乾和零食含有精緻糖，不但容易導致血糖波動和脂肪囤積，還可能影響皮膚健康和整體健康。所以，若想享受甜味，她推介選擇低GI水果，原因如下：

1. 天然甜味

  • 水果有天然甜味，相較於精緻零食，水果還富含膳食纖維和維他命，對健康的益處顯著。 

2. 豐富的維他命和礦物質 

  • 水果不僅富含維他命和礦物質，還含有獨特的植化素，這些成分有助於抗氧化，提升肌膚的健康和亮度。  

3. 高水分含量增強飽足感

  • 水果的高水分含量使其在滿足口腹之慾的同時，能有效避免過量攝取，相對於蛋糕和糖果而言，更加健康。
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糖尿病飲食｜7大降血糖推介。（am730製圖） 糖尿病飲食｜7大降血糖推介。（am730製圖） 糖尿病飲食｜7大降血糖推介。（am730製圖） 糖尿病飲食｜7大降血糖推介。（am730製圖）

推薦10款低GI水果

營養師彭逸珊指，選擇以下10款低GI水果，不僅能夠滿足您的甜食需求，還能維持健康的飲食習慣。不過她提醒每日建議攝取水果約2份(約兩拳頭大小)，過量攝取可能會對健康造成負擔。

1. 啤梨

  • 熱量：49kcal 
  • 碳水化合物：14.1g
  • 膳食纖維：2.1g 

2. 西柚 

  • 熱量：35kcal
  • 碳水化合物：8.9g
  • 膳食纖維：1.1g

3. 柑 

  • 熱量：38kcal
  • 碳水化合物：10g
  • 膳食纖維：1.5g

4. 士多啤梨  

  • 熱量：36kcal
  • 碳水化合物：9.3g
  • 膳食纖維：1.8g

5. 紅肉火龍果 

  • 熱量：48kcal
  • 碳水化合物：12.3g
  • 膳食纖維：1.3g

6. 番石榴

  • 熱量：33kcal  
  • 碳水化合物：9.8g  
  • 膳食纖維：3.3g  

7. 番茄仔

  • 熱量：30kcal  
  • 碳水化合物：7.4g  
  • 膳食纖維：1.7g  

8. 富士蘋果

  • 熱量：47kcal
  • 碳水化合物：13.1g
  • 膳食纖維：1.3g

9. 奇異果

  • 熱量：52kcal
  • 碳水化合物：14g
  • 膳食纖維：2.7g

10.  車厘子

  • 熱量：73kcal
  • 碳水化合物：19.1g
  • 膳食纖維：1.3g

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