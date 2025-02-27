突然嘴饞 想吃甜食零食？營養師推介10款低GI水果穩血糖

偶爾會突然嘴饞想吃零食，但又擔心影響血糖及體重？有營養師指出，如果你突然渴望甜食，可以選擇10種低升糖指數(GI)的水果。這些水果能有效滿足甜食需求，同時有助於穩定血糖水平，降低肥胖風險。

突然嘴饞想吃甜食 要吃水果

營養師彭逸珊在其facebook專頁上分享指，市面上大多數餅乾和零食含有精緻糖，不但容易導致血糖波動和脂肪囤積，還可能影響皮膚健康和整體健康。所以，若想享受甜味，她推介選擇低GI水果，原因如下：

1. 天然甜味

水果有天然甜味，相較於精緻零食，水果還富含膳食纖維和維他命，對健康的益處顯著。

2. 豐富的維他命和礦物質

水果不僅富含維他命和礦物質，還含有獨特的植化素，這些成分有助於抗氧化，提升肌膚的健康和亮度。

3. 高水分含量增強飽足感