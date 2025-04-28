熱門搜尋:
金像獎2025 謝霆鋒 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 姜濤 新店關注組 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-04-28 15:30:00

突然心跳加速非同小可？自測8大症狀要小心 營養師推介5大護心飲食

分享：

突然心跳加速非同小可？自測8大症狀要小心 營養師推介5大護心飲食

當心跳突然加速時可能是身體發出警號！身體一旦出現8大症狀，就有可能是心臟出現心室性期前收縮，並可能是與8大成因有關。營養師推介有5類食物，有助保護心臟。

自測心臟8大症狀要小心

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，若經常感到心臟跳動不規律、頭暈或喘不過氣，可能不是小事！如果身體出現心室性期前收縮，代表心室在下一次心跳前比正常時間更早收縮，令心跳突然多跳一下，可造成短暫心跳不規律，以下是常見8大症狀：

  • 心臟漏一拍
  • 心悸
  • 頭暈或暈眩
  • 氣喘
  • 心律不正
  • 胸悶、壓迫感
  • 呼吸急促
  • 勞累無力

8大原因引致心室性期前收縮

營養師高敏敏指，而出現心室性期前收縮的常見原因包括：

  • 心臟病史：如心肌病變或心肌炎
  • 低血氧：肺部疾病或睡眠窒息症
  • 高血壓：長期血壓過高
  • 腎上腺素升高：過量咖啡因、運動或焦慮
  • 特定藥物：如血管擴張劑
  • 酒精：過量飲酒可導致高血壓
  • 吸煙：尼古丁引發心血管疾病
  • 貧血：血紅素不足影響心臟功能
     
adblk5
心臟病｜保護心臟方法（am730製圖） 心臟病｜保護心臟方法（am730製圖） 心臟病｜保護心臟方法（am730製圖） 心臟病｜保護心臟方法（am730製圖） 心臟病｜保護心臟方法（am730製圖） 心臟病｜保護心臟方法（am730製圖） 心臟病｜保護心臟方法（am730製圖） 心臟病｜保護心臟方法（am730製圖） 心臟病｜保護心臟方法（am730製圖） 心臟病｜保護心臟方法（am730製圖） 心臟病｜保護心臟方法（am730製圖）

3情況須求醫

營養師高敏敏表示，當身體出現以下3大情況表示你的心臟已經出現更嚴重的問題，需要緊急求醫：

  • 心臟疾病：如心衰竭或心臟瓣膜病
  • 症狀嚴重：經常心悸、頭暈或心律不整
  • 暈倒：突然失去意識

求醫時，亦可以根據以下流程進行：

  1. 告知：提供飲食、家族病史、治療、生活習慣和其他疾病的資訊。
  2. 診斷：進行心電圖和便攜式 24 小時心電圖檢查。
  3. 治療：
    輕者：藥物治療
    重症者：心導管消灼術

5大護心飲食

營養師高敏敏指，選擇正確的食物也能幫助心臟健康：

  • 深海魚(如三文魚、鯖魚)：富含 Omega-3 脂肪酸，有助於減少心臟發炎。
  • 番茄：含有茄紅素和維他命C，保護血管。
  • 100%朱古力：含有可可多酚，促進血液循環。
  • 海帶、紫菜：可溶性膳食纖維，有助於降低膽固醇。
  • 綠茶：富含兒茶素，抗氧化並降低血脂肪。
     
預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖）

3大護心習慣

營養師高敏敏建議，要養成以下生活習慣，有助讓心臟維持在最有活力的年輕狀態：

  • 實施地中海飲食
  • 規律作息
  • 適量運動

營養師高敏敏提醒，心悸、頭暈可不是小事，如果你或身邊的人有這些症狀，一定要注意，並尋求醫療幫助。
 

adblk6

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能