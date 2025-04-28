突然心跳加速非同小可？自測8大症狀要小心 營養師推介5大護心飲食

當心跳突然加速時可能是身體發出警號！身體一旦出現8大症狀，就有可能是心臟出現心室性期前收縮，並可能是與8大成因有關。營養師推介有5類食物，有助保護心臟。
自測心臟8大症狀要小心
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，若經常感到心臟跳動不規律、頭暈或喘不過氣，可能不是小事！如果身體出現心室性期前收縮，代表心室在下一次心跳前比正常時間更早收縮，令心跳突然多跳一下，可造成短暫心跳不規律，以下是常見8大症狀：
- 心臟漏一拍
- 心悸
- 頭暈或暈眩
- 氣喘
- 心律不正
- 胸悶、壓迫感
- 呼吸急促
- 勞累無力
8大原因引致心室性期前收縮
營養師高敏敏指，而出現心室性期前收縮的常見原因包括：
- 心臟病史：如心肌病變或心肌炎
- 低血氧：肺部疾病或睡眠窒息症
- 高血壓：長期血壓過高
- 腎上腺素升高：過量咖啡因、運動或焦慮
- 特定藥物：如血管擴張劑
- 酒精：過量飲酒可導致高血壓
- 吸煙：尼古丁引發心血管疾病
- 貧血：血紅素不足影響心臟功能
3情況須求醫
營養師高敏敏表示，當身體出現以下3大情況表示你的心臟已經出現更嚴重的問題，需要緊急求醫：
- 心臟疾病：如心衰竭或心臟瓣膜病
- 症狀嚴重：經常心悸、頭暈或心律不整
- 暈倒：突然失去意識
求醫時，亦可以根據以下流程進行：
- 告知：提供飲食、家族病史、治療、生活習慣和其他疾病的資訊。
- 診斷：進行心電圖和便攜式 24 小時心電圖檢查。
- 治療：
輕者：藥物治療
重症者：心導管消灼術
5大護心飲食
營養師高敏敏指，選擇正確的食物也能幫助心臟健康：
- 深海魚(如三文魚、鯖魚)：富含 Omega-3 脂肪酸，有助於減少心臟發炎。
- 番茄：含有茄紅素和維他命C，保護血管。
- 100%朱古力：含有可可多酚，促進血液循環。
- 海帶、紫菜：可溶性膳食纖維，有助於降低膽固醇。
- 綠茶：富含兒茶素，抗氧化並降低血脂肪。
3大護心習慣
營養師高敏敏建議，要養成以下生活習慣，有助讓心臟維持在最有活力的年輕狀態：
- 實施地中海飲食
- 規律作息
- 適量運動
營養師高敏敏提醒，心悸、頭暈可不是小事，如果你或身邊的人有這些症狀，一定要注意，並尋求醫療幫助。