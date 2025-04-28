突然心跳加速非同小可？自測8大症狀要小心 營養師推介5大護心飲食

當心跳突然加速時可能是身體發出警號！身體一旦出現8大症狀，就有可能是心臟出現心室性期前收縮，並可能是與8大成因有關。營養師推介有5類食物，有助保護心臟。

自測心臟8大症狀要小心 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，若經常感到心臟跳動不規律、頭暈或喘不過氣，可能不是小事！如果身體出現心室性期前收縮，代表心室在下一次心跳前比正常時間更早收縮，令心跳突然多跳一下，可造成短暫心跳不規律，以下是常見8大症狀： 心臟漏一拍

心悸

頭暈或暈眩

氣喘

心律不正

胸悶、壓迫感

呼吸急促

勞累無力 8大原因引致心室性期前收縮 營養師高敏敏指，而出現心室性期前收縮的常見原因包括： 心臟病史：如心肌病變或心肌炎

低血氧：肺部疾病或睡眠窒息症

高血壓：長期血壓過高

腎上腺素升高：過量咖啡因、運動或焦慮

特定藥物：如血管擴張劑

酒精：過量飲酒可導致高血壓

吸煙：尼古丁引發心血管疾病

貧血：血紅素不足影響心臟功能



3情況須求醫 營養師高敏敏表示，當身體出現以下3大情況表示你的心臟已經出現更嚴重的問題，需要緊急求醫： 心臟疾病：如心衰竭或心臟瓣膜病

症狀嚴重：經常心悸、頭暈或心律不整

暈倒：突然失去意識 求醫時，亦可以根據以下流程進行： 告知：提供飲食、家族病史、治療、生活習慣和其他疾病的資訊。 診斷：進行心電圖和便攜式 24 小時心電圖檢查。 治療：

輕者：藥物治療

重症者：心導管消灼術 5大護心飲食 營養師高敏敏指，選擇正確的食物也能幫助心臟健康： 深海魚(如三文魚、鯖魚)：富含 Omega-3 脂肪酸，有助於減少心臟發炎。

番茄：含有茄紅素和維他命C，保護血管。

100%朱古力：含有可可多酚，促進血液循環。

海帶、紫菜：可溶性膳食纖維，有助於降低膽固醇。

綠茶：富含兒茶素，抗氧化並降低血脂肪。



3大護心習慣 營養師高敏敏建議，要養成以下生活習慣，有助讓心臟維持在最有活力的年輕狀態： 實施地中海飲食

規律作息

適量運動 營養師高敏敏提醒，心悸、頭暈可不是小事，如果你或身邊的人有這些症狀，一定要注意，並尋求醫療幫助。

