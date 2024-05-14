突然模糊竟是「突發性黃斑部出血」　醫籲：盡快就醫救視力

如果視力在短期內急劇下降，請盡早就醫，以便在疾病發生的治療黃金期間獲得最好的治療效果。

五十餘歲的患者，平日身體健康，視力並無特別症狀。一日患者的右眼忽然出現視力模糊現象，尤其是視野正中央位置視力影響非常大，因此在次日至眼科就診尋求協助。

經初步檢查發現，患者右眼的矯正視力僅餘0.5，左眼則為1.0。間接眼底鏡檢查發現，右眼眼底呈現黃斑部出血與黃斑部漿液性色素上皮層下積水的現象，當天立刻安排光學同調斷層掃描儀檢查，發現右眼眼底呈現黃斑部下脈絡膜病灶，是以臨床上高度懷疑右眼老年性黃斑部病變合併出血，因此再進一步安排在一周後的螢光眼底血管攝影與循血綠脈絡膜血管攝影。

臺北市立聯合醫院陽明院區眼科主治醫生張庭嘉說，多足型脈絡膜血管病變，在分類上，儘管有些爭議，但有些臨床專家將其視為新生血管性老年性黃斑部病變的一種亞型。其症狀與黃斑部病變類似，會造成中心視力下降以及視物變形等情況。嚴重程度則與侵犯的位置、範圍大小、深度、是否有出血、是否造成結構上的破壞以及是否已經造成不可逆的纖維化有關。

目前醫學界最新的治療主軸，是進行血管內皮新生因子拮抗劑的玻璃體內注射。

目前發生原因尚未完全明朗，但咸信與血管內皮新生因子有關。早期治療方式是施行傳統視網膜雷射，但是效果很有限，且會造成黃斑部的破壞，後來發展了光動力治療，而目前醫學界最新的治療主軸，則是進行血管內皮新生因子拮抗劑的玻璃體內注射，以便移除過多的血管內皮新生因子，而達到病灶退縮的目的，以盡可能保全視力或是阻止疾病進一步惡化。

如果視力在短期內急劇下降，請儘早就醫，以便在疾病發生的治療黃金期間獲得最好的治療效果。

視力在短期內急劇下降 應盡快就醫

目前該名患者的病灶雖然在黃斑部的正中央且已造成出血，但是由於及早就醫以及快速的正確診斷與盡快治療，所以目前很幸運地將視力回復到1.0。

張庭嘉提醒，如果視力在短期內急劇下降，請盡早就醫，以便在疾病發生的治療黃金期間獲得最好的治療效果。

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