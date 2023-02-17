突然狂掉髮 小心斑禿先兆！

斑禿一開始多會出現急性掉髮情形，可看到一塊塊邊界清楚的圓形落髮區域，也就是俗稱的「鬼剃頭」。

年約30多歲的王小姐自幾個月前開始出現掉髮問題，起先發現每次起床枕頭上的落髮愈來愈多，甚至後來頭皮上出現一塊一塊的空洞，因頭皮大面積的髮量減少，王小姐需戴上假髮才敢出門。期間曾嘗試使用生髮水，但效果有限，仍飽受落髮所苦，直到至醫院就診，經醫師檢查後診斷為斑禿。在接受治療後，掉髮的狀況逐漸穩定，且慢慢長出新髮，王小姐也重拾自信心。

初期多會出現急性掉髮 其他部位毛髮也會受影響

新竹臺大分院皮膚部謝博丞醫師表示，斑禿一開始多會出現急性掉髮情形，可看到一塊塊邊界清楚的圓形落髮區域，也就是俗稱的「鬼剃頭」；但有時斑禿也可能為瀰漫性的落髮，除了頭髮外，連眉毛、腋毛及其他體毛也可能受到影響。而斑禿在任何年紀都可能出現，甚至常發生於較年輕的族群，在小朋友族群中也不罕見。

此外，有一些斑禿病人提到落髮發生前，有重大的情緒壓力，且出現的是黑頭髮先脫落，留下白頭髮的情形，故曾有一說伍子胥一夜白髮，也許是斑禿發作的症狀。