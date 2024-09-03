突然視力模糊求醫 竟確診肺癌！

31歲的A小姐過去沒有甚麼疾病，某天發現左眼視力模糊，因而至眼科門診就診，經過詳細的檢查，發現在左眼脈絡膜下有腫瘤轉移，造成黃斑部積水，產生視力模糊與視野暗點的現象，轉介至腫瘤科之後，確診為肺癌合併眼部脈絡膜轉移。

患轉移性腫瘤 導致視力模糊 新竹臺大分院腫瘤醫學部陳奕崙醫生說明，癌症可以轉移到眼睛或其周圍組織，常見的轉移包括來自乳癌、肺癌和黑色素瘤。這些轉移性腫瘤可能導致視力模糊、眼痛、視野缺損或眼球突出的症狀。建議病人如果出現視力模糊或喪失、眼球疼痛或不適、視野中出現暗點或閃光、甚至眼球突出的現象。 另外，某些癌症會引發自體免疫反應，導致免疫系統攻擊眼睛的組織，特別是視網膜細胞，這種情況稱為癌症相關視網膜病變，自體免疫反應也可能誘發葡萄膜炎，可能的症狀包括視野缺損和視力逐漸減退。建議有這些情況應迅速就醫治療，以減少視力損失。

癌症治療免疫力降 恐增眼部感染風險 陳奕崙醫生表示，化療或標靶藥物是治療癌症的重要手段，但治療過程可能導致免疫力下降，增加眼部感染的風險。此外，一些化療藥物會直接影響眼睛，造成視力模糊、乾眼症、黃斑部水腫、視神經病變等。 因此，定期眼科檢查是早期發現和治療眼部問題的關鍵。同時，保持良好的衛生習慣與生活型態，並在有任何眼部不適時，及時告知醫療團隊。

預防和管理並重 定期眼科檢查不能忽視 陳奕崙醫生提醒，在癌症治療過程中，預防和管理策略相當重要，癌症病人應定期進行眼科檢查，以便及早發現眼部問題，最重要的是，要保持健康的生活習慣，如均衡飲食、充足睡眠和適當運動，以增強免疫力，並與醫生隨時討論所有藥物的副作用，詢問是否有替代方案，減少眼部風險，才能在戰勝癌症的路上前進，還能擁有清晰、健康的視力。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】