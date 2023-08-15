突然頭暈、跌倒 或耳水不平衡

耳鼻喉科專科醫生黃嘉輝表示，內耳由三個半規管和耳石器官組成，這些結構負責維持平衡，「當中含有前庭淋巴液和耳螺內的外淋巴液，液體分布不均或液壓發生變化時，會導致內淋巴水腫，於是平衡器官無法準確感知頭部位置和動作，引發耳水不平衡的症狀。」

早前張學友在馬來西亞個人演唱會期間突然跌倒，事後學友表示自小患有耳水不平衡，而且每年發作一次。原發性的耳水不平衡，又稱美尼爾氏綜合症，因為內耳中液體分布不均或液壓變化，令平衡功能受影響，繼而容易跌倒。

多數於中年發病

美尼爾氏綜合症較多見於中年人，成因未明，不過內淋巴水腫可能與遺傳、先天性結構異常或自身免疫疾病等因素有關。而女性患者較多的原因，黃嘉輝估計與激素、免疫系統及遺傳因素有關，「激素於調體液平衡起著重要作用，而女性的周期性激素水平變化或增加耳水不平衡風險；女性自身免疫疾病風險較高，而自身免疫性疾病與美尼爾氏綜合症之間存在一定的關聯；而遺傳學上，由於染色體和基因在性別分配上的差異，一些基因變異可能與女性更容易患病有關，包括了美尼爾氏綜合症。」

徵狀因人而異

患者的徵狀因人而異，例如頭暈亦可以是持續、間歇性或偶然發作，其他徵狀包括站立或行走時感到不穩定、失平衡跌倒、噁心嘔吐、視力模糊、眼球震顫等，嚴重者甚至會有單邊耳朵耳鳴、聽力喪失等。黃嘉輝續指，「某些患者會有一些美尼爾氏綜合症的觸發因素，例如壓力、焦慮、情緒波動、飲食因素(高鈉、咖啡因或酒精攝取)、頭部姿勢改變等，亦可與其他健康問題有關，如自身免疫疾病、血液循環問題、代謝紊亂、過敏反應等。」

發病自救貼士

‧保持安靜和平衡：盡量保持安靜並避免突然的頭部運動。避免從高處下來或從低處上升的快速移動。

‧避免危險環境：避免獨自在高處或危險的環境中活動，以免發生危險。

‧使用輔助設備：根據醫生的建議使用手杖或步行器，以提供額外的穩定性和支持。

‧尋求醫療幫助：醫生可評估症狀，確定病因，並提供相應的治療建議。