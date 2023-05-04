突然鬱鬱寡歡以為抑鬱症 求醫驚見8公分巨大腦瘤

腦膜共有三層，由外到內依序是硬腦膜、蜘蛛網膜及軟腦膜，腦膜瘤的成因主要來自蜘蛛網膜的帽狀細胞增生，常生長於大腦半球的圓凸部、蝶谷脊、矢狀竇旁等部位。

58歲邱女士日前突然變得疲倦消極，以為自己是身心方面出了狀況，故而至身心醫學科門診，經醫師問診後發現邱女士出現步行不穩、視力模糊、嗅覺喪失等症狀，便安排核磁共振造影，赫然發現她前顱底有一8公分的巨大腦瘤，遂轉診至神經外科進行腦瘤全切手術，成功摘除巨大腦膜瘤，1周後平安出院。

腦膜瘤生長緩慢 易頭暈噁心、嗅覺與情緒變化

台北慈濟醫院神經外科醫師李定洲指出，腦膜瘤的發生率佔整體腦瘤的三分之一，尤其好發於30歲至50歲成人，其中以女性居多，男女比約1:2。腦膜共有三層，由外到內依序是硬腦膜、蜘蛛網膜及軟腦膜，腦膜瘤的成因主要來自蜘蛛網膜的帽狀細胞增生，常生長於大腦半球的圓凸部、蝶谷脊、矢狀竇旁等部位。

大多數腦膜瘤生長速度緩慢，其出現的症狀取決於其生長位置與速度，以邱女士為例，前顱底由額骨的框板、蝶谷體前部、蝶谷小翼和篩骨的篩板構成，容納大腦半球的額葉，額葉掌控人體的自主行為，如負責行走行為、視覺感知、長期記憶與情緒控制，一旦腦膜瘤生長於前顱底，便會造成額葉損傷，因而出現頭暈頭痛、噁心嘔吐、嗅覺喪失、視力減退、情緒變化等臨床表徵。