突發耳暈隨時撞頭後果嚴重！揭秘乾隆皇秘方 4種針對改善耳暈食材

忽視 耳暈「手尾長」後果嚴重 恐撞頭 大家別以為耳暈只是小事，不及早對症下藥，輕則影響生活，重則構成致命意外。患者會因為耳暈聲越大而失眠、暈眩而無法起床活動、長期而言更會令心情焦慮難受，嚴重者更會隨時在一𣊬間失去行動能力，分分鐘跌倒構成撞頭意外。

中醫：耳暈成因與腎虛有關 在中醫角度，認為「腎開竅於耳」耳暈與腎虛、腎氣不足息息相關，人體的氣血及營養能否依經絡到達耳部，是基於腎臟的強弱。中醫角度相信只要「腎氣」不足，就會出現耳暈、暈眩嘔吐的感覺，嚴重者甚至會影響耳健康。 因此，體弱人士、中年及年長人士，因為腎功能欠佳，普遍有腎氣不足的情況，所以較易出現暈眩問題。此外，年青人也會因工作繁忙，休息不足，引致腎氣虛身體弱，誘發暈眩問題。 4 款保腎食材 乾隆皇都係靠佢保腎助耳 針對耳暈問題，中醫提倡保腎助耳，主要集中調理患者腎臟幫助患者保腎益氣。眾所周知乾隆皇十分懂得養生之道，對補品功效極度重視，而人參、靈芝、鹿茸、當歸四大珍貴藥材，就是他用作日常保腎補身的御用長春秘方。 保腎助耳食材 1 — 人參︰ 萬能補藥

人參有「萬能補藥」之稱，《本草綱目》記載︰「人參能止消渴，通血脈」，可以大補元氣，健脾益肺，強身延年，對保腎相當有用！ 保腎助耳食材 2 — 靈芝︰ 延年益壽

靈芝是一種珍貴的中藥材，《本草綱目》和《神農本草經》，自古便用作養生之用，持之以恆服用，可以保足腎氣，延年益壽。 保腎助耳食材 3 — 鹿茸︰ 改善腎功能

鹿茸為保腎助陽中藥，補而不燥，有助改善腎功能，對於男性腎虛或女子虛冷等皆有良好功效，改善腎功能後耳暈情況亦會有所改善。 保腎助耳食材 4 — 當歸︰ 改善體虛耳暈

常用的補血藥，性質溫和。《神農本草經》把當歸列為上品藥，對於一些體虛耳暈十分有效。同時有助改善女士月事不適、虛寒腹痛等微狀，亦有助促進心血管循環系統健康。