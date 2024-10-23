突胸悶、心絞痛好轉別大意！醫曝潛藏危機 這樣做避免惡化

35歲陳姓新手爸爸日前抱著剛出生孩子上樓換尿片，結果才走到1樓就感到胸悶、心絞痛，休息後狀況雖好轉，但妻子仍催促求醫，一開始心電圖顯示正常，但醫生安排運動心電圖檢查後發現波形現異常，進一步檢查後建議安排心導管支架手術，順利打通阻塞80%的「左後迴旋支」血管，讓他放心享受親子時光。

亞洲大學附屬醫院心臟內科醫生朱永譁指出，心臟表面有多條動脈血管(冠狀動脈)負責供應心臟血液與養分，一旦血管發生狹窄或堵塞，血液與養分就不易通過，連帶就會造成心臟缺氧而引發心絞痛，甚至發生急性心肌梗塞，進而導致心臟肌肉壞死、心臟衰竭甚至猝死，也就是所謂的「冠心病」。

心臟表面有多條動脈血管(冠狀動脈)負責供應心臟血液與養分，一旦血管發生狹窄或堵塞，血液與養分就不易通過，連帶就會造成心臟缺氧而引發心絞痛，也就是所謂的「冠心病」。

朱永譁指出，根據統計，發生心絞痛最常見有四個常見時間點(4E)：分別是運動(Exercise)、吃飯(Eating)、情緒波動(Emotion)以及天氣變化(Exposure to cold weather)。而原本應該這屬於50歲以上中高年齡族群的心血管疾病，近年來隨著飲食習慣、個人作息以及吸煙等因素，導致出現心絞痛的年齡層有降低趨勢。

胸部緊縮感或疼痛快就醫 藥物治療無效再手術

朱永譁提醒，心絞痛的典型症狀包括胸部緊縮感或疼痛，有如被重物壓迫一般，經常也會伴隨著呼吸困難、胸悶等症狀，這些症狀通常在靜止狀態下會有所緩解，但隨著病情的加重，症狀也可能變得更頻繁和持久，必須由醫生綜合病史和症狀評估後安排檢查判定，例如心電圖(ECG)、運動心電圖、心臟灌注掃描、冠狀動脈造影等，檢查血管是否有阻塞。

不過，朱永譁強調，並非有心絞痛症狀都必須安排手術，若血管阻塞小於70%時，會建議先以藥物治療為主，除非藥物治療效果不佳，或者患者本身體況難以改變，才會建議安排做心導管檢查，後續再評估執行心導管氣球擴張術或放置心血管支架，避免病情持續惡化。