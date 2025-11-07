立冬補氣食物｜天氣轉涼想補身要看體質　補錯或更傷身

立冬天氣終於帶點涼意，很多人開始食燉品、羊腩煲等暖胃補身食品。適量的進補固然能夠增強身體循環、提升抵抗力，為健康打好底子。但由於每個人體質及生理狀態不同，進補所選用的食材及方式都要隨之作適當調整，以免補身不成反傷身。
分食補和藥補
在中醫的角度，立冬過後陽氣逐漸潛藏而陰氣始生，自然萬物即將呈現休止狀態，這時適當進補可以有助身體抗寒，而中醫進步可分為食補和藥補。食補可多選用羊肉、牛肉、雞肉、排骨，加入韭菜、葱、薑片、胡椒、麻油、辣椒、蒜頭或洋葱等辛溫佐料。至於藥補則可搭配花旗參、黨參、高麗參、肉桂、當歸、川芎或杜仲等。
3類常見體質進補法
不過，並不是人人都適合或需要補身，進補亦可分為「溫補」、「平補」、「涼補」，根據個人的體質決定才不會補過龍。專家就以3類常見體質作出進補建議：
1.陽虛冷底：
手腳易冰冷、大便軟散、疲倦喘促或舌頭胖大。這類體質較適合「溫補」，像是當歸、生薑、羊肉湯、十全大補湯、藥燉排骨、薑母鴨等藥膳。
2.「實熱型」/「陰虛型」：
身體容易燥熱、大便乾硬、口乾舌燥或舌質鮮紅。這類體質需要「導滯」或「涼補」，吃一些木耳、百合、白蘿蔔、海帶、冬瓜、白菜和梨等食材，就可以避免愈補愈上火。
3.陰陽兩虛：
怕冷又怕熱，消化不良、精神萎頓或少氣懶言。這類體質攝取過寒或過熱的食材都不適合，應先顧好腸胃，原因是脾為氣血生化之源，選用茯苓、芡實、淮山、薏仁、蓮子或白朮、葛根或黨參等藥材來「平補」比較好。