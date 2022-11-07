立冬2022｜立冬的意思？有甚麼習俗？要早睡晚起做大懶蟲？一文睇清養生宜忌

今日(11月7日)是廿四節氣中的「立冬」，這個節氣到底有甚麼含意？我們在起居飲食上如何調整才可以過得健康？可以奉旨早睡晚起瞓餐飽？現在就為大家逐一說明。

立冬是甚麼？

立冬是一年中第十九個節氣，立冬之時，萬物終成，是冬季的開始。過後雨量減少，氣溫漸降，而香港平均溫度約氏23度，但會受北方冷鋒影響，因此會突然有幾天特別冷和大風。中醫則有「萬物皆生於春，長於夏，收於秋，藏於冬，人亦應之。」的說法，應該順應天時以達到養生之效。