立夏習俗｜養生首要補益陽氣 保持寧靜心境

廿四氣節的立夏日期是5月5日，天氣會逐漸變得長晝氣溫高，容易傷津耗氣，身體也開始感覺悶熱難以散發。從中醫的角度，夏日與心火相關，人亦容易心火過旺、大量出汗，所以立夏後養生宜多吃「苦」，如苦瓜、絲瓜等，幫助瀉熱安神，而多吃烏梅、山楂、五味子等酸性食物則能改善泄瀉、虛汗等問題。

立夏首重養心 四季變化與人體臟腑相通，入夏後豔陽高照、暑濕蒸騰，令人容易心神不寧、坐立不安或煩躁易怒，故此夏季養生首重養心，保持寧靜平和的心境。另方面，汗為心之液，暑熱易耗氣傷津，夏天的高溫天氣使人大量流汗，容易造成陽脫氣虛的體質，需要透過適當飲食補益陽氣，減少水液滲漏洩出。

少生氣 如何才能養心？可以先從情志入手，讓自己增靜減怒，盡量少生氣，從而安養心神。飲食則宜吃「苦」，因為苦味屬陰，能夠疏泄降濁，炎熱時間吃苦即為吃補，有助清心健腦、瀉熱堅陰，對於心火亢盛引發的煩躁焦慮，有瀉熱安神之效，苦瓜、絲瓜、芹菜、芥蘭和蘿蔔等都是吃「苦」的好選擇。至於大量出汗後造成的陽氣不足，就可以多吃酸味食物，幫助收斂固澀，治療泄瀉、虛汗。