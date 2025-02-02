立春將至鼻敏感發作 打乞嗤/鼻癢點算好？ 中醫師授養鼻好招

立春將至，天氣依舊冷冰冰，發現怎麼這時反而鼻子過敏發作更加厲害？中醫師康涵菁解釋，這可能是受到多重因素影響，立春時期，正逢冬春交替之際，天氣變化大，若是出門走春接觸到冷空氣，鼻甲會為了加溫吸入的冷空氣而充血腫脹，也因此會產生鼻塞。

此外，由於過年時是民眾選擇居家大掃除的好時機，打掃時灰塵、塵蟎或是貓狗毛屑容易飛揚在空氣中，刺激鼻黏膜導致發炎，造成打噴嚏、眼鼻發癢及流鼻水等症狀。除了從呼吸道進入的致敏原以外，康涵菁中醫師提想，食物的致敏原也是不能忽略的一環，過年期間容易接觸到許多精緻甜點、腰果花生、蝦蟹、奶蛋類及各種暗藏色素、防腐劑與香精的加工食品，都可能會加重過敏的反應。

氣虛所致的鼻過敏 茶飲穴位可助緩解

過敏性鼻炎可對應到中醫理論中的「鼻鼽」，與肺、脾、腎三臟的虛損有關，一旦肺氣虛弱，就容易受到外邪的侵犯，而如果脾腎也偏虛的話，就更容易導致過敏反覆發作。

因此，治療上主要是以祛除外邪、補肺氣和健脾腎的方式，康涵菁中醫師指出，臨床常可使用葛根湯、桂枝湯、香砂六君子湯等方藥去加減，往往都能取得不錯的療效。康涵菁中醫師表示，民眾平常就可以自製「通竅舒敏茶」去做保養，有助於宣通鼻竅，發散表邪以及補益正氣。

成分：辛夷9g、防風9g、白芷9g、粉光參15g、黃耆15g

做法：將上述材料清洗後，將防風、白芷、粉光參以及黃耆放入1,000c.c.水中，煮沸後轉小火續煮30分鐘，最後5至10分鐘再加入辛夷一同煮，過濾藥渣並稍待溫度降低後飲用，在置放的期間，可將鼻子靠近碗，吸入藥物的蒸氣，同樣有助紓緩過敏。