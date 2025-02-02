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健康
2025-02-02 10:00:00

立春食咩最養生？　春天要留意避免嬲怒抑鬱　一文睇清飲食宜忌

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立春食咩最養生？　春天要留意避免嬲怒抑鬱　一文睇清飲食宜忌

立春食咩最養生？　春天要留意避免嬲怒抑鬱　一文睇清飲食宜忌

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2月2月3或4或5日是廿四節氣中的第一個節氣「立春」，是迎接新一年、春天的開始。在這段時時應如何養生？甚麼食物應該多吃？又有哪些要避免？原來立春要好好控制情緒？以下就為大家詳細解說立春養生宜忌。

立春乍暖還寒

立的意思是開始，因此立春代表了春天的開始，也是過往農民開始耕耘播種的時候，更會透過立春當日的天氣，預期一年的收成，有「雷不打春，今年一定好年冬」的說法。雖然春天天氣回暖，但此時仍是乍暖還寒，日夜溫差大，要留意早晚的保暖。

廿四節氣｜立春習俗及養生方法（am730製圖） 廿四節氣｜立春習俗及養生方法（am730製圖） 廿四節氣｜立春習俗及養生方法（am730製圖） 廿四節氣｜立春習俗及養生方法（am730製圖）

多吃辛甘散發食物

「春生、夏長、秋收、冬藏」，立春後陽氣初生，加上春屬木，五行上與肝相對應，因此飲食方面可多吃辛甘散發之物，有利陽氣升發、疏泄肝氣，例如葱、洋葱、韮菜、大蒜、蘿蔔等。但不宜進食酸收之味，因為酸味入肝，並具有收斂性質，與春天生發的性質相違背。另一方面，也不應如冬天般進補，不妨清淡飲食，讓腸胃休息一下。

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春天湯水｜雙術化濕湯及老黃瓜茯苓扁豆湯去濕（am730製圖） 春天湯水｜雙術化濕湯及老黃瓜茯苓扁豆湯去濕（am730製圖） 春天湯水｜雙術化濕湯及老黃瓜茯苓扁豆湯去濕（am730製圖） 春天湯水｜雙術化濕湯及老黃瓜茯苓扁豆湯去濕（am730製圖）

春天養生 宜早睡早起

冬天要早睡晚起，到了春天習慣就要改一改，要早睡早起。中醫一向認為晚上11時前要入睡，才可以排毒養肝，所以春天早睡是必須的。不妨早起之後到戶外走走，舒展一下筋骨，既可讓身體慢慢「甦醒」，增強身體對氣候的適應和調節能力，亦有助消耗一下過時過節大魚大肉得來的體重。不過年長者要留意，此時早上仍冷，而且霧氣重，應等到太陽升起後才外出運動。

公園散步

多到戶外走走，舒展一下筋骨，可讓身體慢慢「甦醒」。

避免暴怒抑鬱

「肝主情緒」需要疏泄，中醫亦有謂「肝鬱氣滯」、「肝鬱脾虛」，因此立春時節要特別留意精神和情志，保持心境樂觀愉悅，避免暴怒、抑鬱，以免傷肝。而上述的多到戶外曬曬太陽，做運動，都有助改善情緒和睡眠，間接也可護肝。

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