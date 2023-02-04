立春2023｜春天來到食咩最好？點解要避免嬲怒抑鬱？一文睇清養生宜忌

今日(2月4 日)是廿四節氣中的第一個節氣「立春」，是迎接新一年、春天的開始。在這段時時應如何養生？甚麼食物應該多吃？又有哪些要避免？原來立春要好好控制情緒？以下就為大家詳細解說立春養生宜忌。

立春乍暖還寒

立的意思是開始，因此立春代表了春天的開始，也是過往農民開始耕耘播種的時候，更會透過立春當日的天氣，預期一年的收成，有「雷不打春，今年一定好年冬」的說法。雖然春天天氣回暖，但此時仍是乍暖還寒，日夜溫差大，要留意早晚的保暖。