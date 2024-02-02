熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 盛勁為 23條立法 農曆新年2024 垃圾徵費 潮濕 MIRROR演唱會2024 流感 朗然 狀王之王 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-02-02 11:00:00

立春2024｜春天來到食咩最好？點解要避免嬲怒抑鬱？一文睇清養生宜忌

分享：
立春

立春2024｜春天來到食咩最好？點解要避免嬲怒抑鬱？一文睇清養生宜忌

24是廿四節氣中的第一個節氣「立春」，是迎接新一年、春天的開始。在這段時時應如何養生？甚麼食物應該多吃？又有哪些要避免？原來立春要好好控制情緒？以下就為大家詳細解說立春養生宜忌。

立春乍暖還寒

立的意思是開始，因此立春代表了春天的開始，也是過往農民開始耕耘播種的時候，更會透過立春當日的天氣，預期一年的收成，有「雷不打春，今年一定好年冬」的說法。雖然春天天氣回暖，但此時仍是乍暖還寒，日夜溫差大，要留意早晚的保暖。

廿四節氣｜立春習俗及養生方法（am730製圖） 廿四節氣｜立春習俗及養生方法（am730製圖） 廿四節氣｜立春習俗及養生方法（am730製圖） 廿四節氣｜立春習俗及養生方法（am730製圖）

多吃辛甘散發食物

「春生、夏長、秋收、冬藏」，立春後陽氣初生，加上春屬木，五行上與肝相對應，因此飲食方面可多吃辛甘散發之物，有利陽氣升發、疏泄肝氣，例如葱、洋葱、韮菜、大蒜、蘿蔔等。但不宜進食酸收之味，因為酸味入肝，並具有收斂性質，與春天生發的性質相違背。另一方面，也不應如冬天般進補，不妨清淡飲食，讓腸胃休息一下。

春天湯水｜雙術化濕湯及老黃瓜茯苓扁豆湯去濕（am730製圖） 春天湯水｜雙術化濕湯及老黃瓜茯苓扁豆湯去濕（am730製圖） 春天湯水｜雙術化濕湯及老黃瓜茯苓扁豆湯去濕（am730製圖） 春天湯水｜雙術化濕湯及老黃瓜茯苓扁豆湯去濕（am730製圖）

春天養生 宜早睡早起

冬天要早睡晚起，到了春天習慣就要改一改，要早睡早起。中醫一向認為晚上11時前要入睡，才可以排毒養肝，所以春天早睡是必須的。不妨早起之後到戶外走走，舒展一下筋骨，既可讓身體慢慢「甦醒」，增強身體對氣候的適應和調節能力，亦有助消耗一下過時過節大魚大肉得來的體重。不過年長者要留意，此時早上仍冷，而且霧氣重，應等到太陽升起後才外出運動。

公園散步

多到戶外走走，舒展一下筋骨，可讓身體慢慢「甦醒」。

避免暴怒抑鬱

「肝主情緒」需要疏泄，中醫亦有謂「肝鬱氣滯」、「肝鬱脾虛」，因此立春時節要特別留意精神和情志，保持心境樂觀愉悅，避免暴怒、抑鬱，以免傷肝。而上述的多到戶外曬曬太陽，做運動，都有助改善情緒和睡眠，間接也可護肝。

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受