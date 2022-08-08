立秋2022｜立秋要吃甚麼？為甚麼要增酸？為何叫秋老虎？一文看清養生方法和禁忌

2022年的立秋日子是8月7日，立秋其實是甚麼意思？為甚麼要進食酸性食物？而傳統上立秋又有哪些習俗與禁忌？現在就逐一為你解說！
立秋是甚麼意思？
立秋是二十四節氣中第十三個節氣，太陽到達黃經135度時即為立秋。此節氣代表炎夏即將過去，秋天即將來臨。立秋之後每一次下雨都會轉涼一次，所以有「一場秋雨一場寒，十場秋雨要穿棉」的說法。不過時值8月，夏天的餘熱未消，氣溫仍相當高，因此有「秋老虎」之稱。
立秋有甚麼習俗？
立秋是由炎夏開始過渡到秋季少雨乾燥的日子，自然萬物亦由成長轉為成熟，莊稼便是一例，因此民間會祭祀土地神慶祝豐收，此外，不同地方也有不同特別的習俗，例如湖南、江西、安徽的農民，會於房前屋後、窗台、屋頂等曬農作物，稱為「曬秋」；另因為之前夏天太熱沒有胃口，令體重下降，不少地區便流行在立秋「貼秋膘」，進補不同的肉類，補償夏天飲食營養的損失。當然香港地夏天都會開冷氣打邊爐，就未必需要特別進補。
點解立秋開始飲食要增酸？要吃甚麼才對？
對應五行屬性，踏入秋天應要養肺，不妨多吃潤燥食物，例如南瓜、雪梨、紅豆、秋葵、銀耳、蓮子、蜂蜜、桂圓、紅棗等；另外為避免肺氣過盛而影響到肝，飲食中不妨多吃酸性食物，加強肝臟功能，例如柚子、蘋果、芒果、檸檬、山楂、葡萄等，同時收斂肺氣。
立秋前後有甚麼禁忌？
《玉門經》指，「四絕者，四立前一辰也。」即立春、立夏、立秋、立冬之前的一日，稱為四絕日，一般屬擇日忌用的日子，如果有大事如婚事、簽約、遠行等，都應避開這一天。另外，立秋之後日夜溫差變大，一早一晚小心著涼，但亦不宜穿衣太多，以免影響身體對轉季的適應能力。