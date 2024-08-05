立秋2024｜早臥早起 立秋養生之道

2023年立秋是8月7日，立秋是秋天的第一個節氣，標誌著孟秋時節正式開始。不過才進入8月，天氣仍然炎熱，註冊中醫師許懿清提醒，此時應開始早睡早起以順應陽氣的收斂，飲食上要「增酸」，抵禦過盛肺氣的入侵，並小心冷氣太強勁而著涼。

立秋既是萬物成熟收穫的季節，也是人體陽消陰長的過渡時期。許懿清表示，「立秋之季已是天高氣爽之時，應開始『早臥早起，與雞具興』，雖然港人或難以跟隨，但亦應減少捱夜，盡量早起，配合節氣後的氣候轉化。」早臥可順應陽氣之收斂，早起亦使肺氣得以舒展，且防收斂之太過，這樣才合乎秋季養生之道。

立秋2024｜防寒保濕



雖然立秋代表初秋已到，但時值8月，天氣仍然暑熱，周圍環境如辦公室、商場等冷氣強勁，若沒有做好天氣轉變的準備，便容易受涼感冒，或者咳嗽。許懿清續指，「另一方面，空氣濕度下降，加上冷氣會抽乾水分，我們要更加著力為皮膚補水保濕，順應體質去養護皮膚；而防紋、防敏感是立秋後在養顏上最著重的措施。」

而針對抗疫，則繼續重視維持良好抵抗力的大原則，應早睡早起，勤做運動，適當穿衣，同時小心飲食，保持大便暢通。