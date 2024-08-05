立秋2024｜早臥早起 立秋養生之道

2023年立秋是8月7日，立秋是秋天的第一個節氣，標誌著孟秋時節正式開始。不過才進入8月，天氣仍然炎熱，註冊中醫師許懿清提醒，此時應開始早睡早起以順應陽氣的收斂，飲食上要「增酸」，抵禦過盛肺氣的入侵，並小心冷氣太強勁而著涼。
立秋既是萬物成熟收穫的季節，也是人體陽消陰長的過渡時期。許懿清表示，「立秋之季已是天高氣爽之時，應開始『早臥早起，與雞具興』，雖然港人或難以跟隨，但亦應減少捱夜，盡量早起，配合節氣後的氣候轉化。」早臥可順應陽氣之收斂，早起亦使肺氣得以舒展，且防收斂之太過，這樣才合乎秋季養生之道。
立秋2024｜防寒保濕
雖然立秋代表初秋已到，但時值8月，天氣仍然暑熱，周圍環境如辦公室、商場等冷氣強勁，若沒有做好天氣轉變的準備，便容易受涼感冒，或者咳嗽。許懿清續指，「另一方面，空氣濕度下降，加上冷氣會抽乾水分，我們要更加著力為皮膚補水保濕，順應體質去養護皮膚；而防紋、防敏感是立秋後在養顏上最著重的措施。」
而針對抗疫，則繼續重視維持良好抵抗力的大原則，應早睡早起，勤做運動，適當穿衣，同時小心飲食，保持大便暢通。
立秋2023｜立秋意思、食物、習俗？
立秋2024｜初秋護肺
立秋後氣溫仍高，人體對陽氣的消耗沒有減少，但乾爽天氣會使食慾稍增。加上古人認為「秋天宜收不宜散」，要切記「秋不食辛辣」、「初秋護肺」，應減少消暑及強勁化濕的食療，多喝滋潤湯水，以及養陰清熱、潤燥止渴、清心安神的食品，例如沙蔘、玉竹、百合、芝麻、蜂蜜、銀耳等。同時可多吃平補之品，如梨、南瓜、蓮子、桂圓、黑芝麻、南棗、核桃、蓮子、山藥、扁豆、水蜜桃等，滋養潤燥、補肺潤肺之餘，也兼顧到養胃、生津、健脾補益。
立秋2024｜增酸強肝
為抵禦過盛肺氣侵入，飲食上可「增酸」，加強肝臟的功能，許懿清建議以下食物。
▼立秋養生3大要點▼
問:立秋是甚麼？
答:立秋是二十四節氣中第十三個節氣，此節氣代表炎夏即將過去，秋天即將來臨...詳情
問:立秋要吃甚麼？
答:立秋是踏入秋天，應要養肺，不妨多吃潤燥食物，例如南瓜、雪梨、紅豆、秋葵...詳情
問:立秋前後有甚麼禁忌？
答:如果有大事如婚事、簽約、遠行等，都應避開這一天...詳情