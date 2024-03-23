今天我們要來了解的狀況叫做腰椎管狹窄症(spinal stenosis)。脊椎從顱骨下方開始承接，一節節的脊椎骨從頸部相連一路到尾椎骨處。在相連的脊椎內，有個空間是讓脊髓神經一路往下，這空間我們稱為脊椎椎管。萬一脊椎裡的空間太小了，就稱為脊椎狹窄，這時脊髓神經就需要承受比較大的壓力，患者就會產生症狀，容易痛、麻木、或無力。 腰椎管狹窄症的原因 那為什麼脊椎內的空間會太小呢？有部分患者是先天性的，本身在結構上脊椎椎管的空間就比較狹小，患者神經就容易受到壓迫。然而，多數患者的症狀來自於退化，包括骨頭、韌帶、和椎間盤都可能退化，這三者的退化都會讓脊椎椎管的空間變得更小：

■ 骨頭的退化：脊椎骨在退化過程中會因為關節發炎而產生骨刺，突出的骨刺就減少了脊椎椎管的空間。 ■ 韌帶的退化：脊椎韌帶(或稱黃韌帶)位於脊椎椎管的後壁，原本是含有很多彈性纖維的，但會隨著年紀變得僵硬，變得愈來愈厚，連帶使得脊椎椎管的空間變小。 ■ 椎間盤的退化：椎間盤是脊椎骨與脊椎骨之間的緩衝墊，可以吸收脊椎之間的衝擊力道，而隨著年紀和退化，椎間盤裡面的成分往後擠出，突出的椎間盤也會減少脊椎椎管的空間。 雖然腰椎管狹窄症可以影響各年齡層，絕多數的患者年紀超過了50歲。而除了最常見的退化老化之外，脊椎的腫瘤和外傷也可能會導致腰椎管狹窄症。 腰椎管狹窄症的症狀 由於腰椎管狹窄症是基於退化老化而慢慢發生的，患者剛開始症狀不明顯，偶爾痛一下，抽一下，不是會引發急性嚴重疼痛的類型。整段脊椎從脖子到下背都可能有狹窄的問題，而最常見的部位在腰部下背處，患者會發現自己如果站久一點，或是走久一點，就會開始覺得腿部有抽痛感，我們稱為「神經性跛行」。由於站直直的時候症狀會更明顯，因此患者容易變成身體前傾的狀態，利用身體前傾的姿勢釋放出脊椎的空間，讓神經較不受壓迫，因而減輕了症狀。經典動作就是「購物車徵象(shopping cart sign)」，意指長者習慣推著購物車時，為了怕腿疼，身體會不自覺地微微向前傾，無法直立身體。所以，假使你觀察到家中長者會有走路前傾的模樣，要注意可以帶著長者就診，看看是否脊椎的退化老化已經造成了脊椎狹窄的問題。除了身體前傾之外，脊椎狹窄的患者會覺得坐著的時候比較不痛、不麻，因此患者會愈來愈不想活動。

另一個容易有脊椎狹窄狀況的位置是頸椎，這時患者的症狀還會出現在手臂，平常就覺得有點麻麻的，舉手投足還會刺痛或無力，偶爾會失去走路的平衡性，最嚴重的還會帶來尿失禁或大便失禁。 腰椎管狹窄症的診斷與治療 若患者表現出腰椎管狹窄症的症狀，醫師會安排核磁共振或電腦斷層等影像檢查，確認腰椎管狹窄的程度，並確認是否有腫瘤、外傷等其他問題。確認診斷後，可以用止痛藥、局部注射類固醇、及物理治療等方式改善患者的不適。 如果患者症狀嚴重，可以考慮用手術改善。那要改善腰椎管狹窄，就要創造出比較大的空間，減少脊髓神經受到的壓迫。因此，可能的方式包含了移除部分的脊椎椎板；當移除程度不同，也會關係到需不需要再多做其他穩定脊椎的補救方式。假使走到這一步，要好好和醫生了解手術計畫。另外，手術能釋出一些脊椎裡的空間，但無法改變關節發炎，因此患者可能還會持續有症狀。 預防腰椎管狹窄症