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健康
2022-05-28 11:33:12

端午節｜「粽」有方法減心血管負擔

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粽

端午節臨近，應節自然少不了各式粽子，廣東鹹肉粽、豆沙梘水粽，還有上海粽、潮州粽，總有一款合你口味。對於本身患有心血管疾病或風險因素的病人，吃一條粽也怕血糖、血脂及血壓齊升，但嚴格戒口又似乎失去樂趣。其實只要謹記健康原則，吃粽也可以不傷身。

 

多為高脂高鈉高熱量

粽子的餡了不外乎糯米、五花肉和蛋黃等，不但高脂、高鈉、高熱量，而且缺乏纖維，心血管病患者吃多了自然令血壓上升，加重心臟負擔。甜味粽子內餡就以豆沙或棗泥，看似比較健康，惟其實隱藏大量油脂和糖分，熱量亦不低，過量食用可使血糖飈升攝取，令心血管疾病發作風險增加。

粽

傳統粽子餡料多為高脂、高鈉、高熱量。

食材替代

享用節日美食的同時又想保住健康？就要謹記低鈉、低油及高纖維的三大原則，最好方法當然是自己包粽，利用「食材替代」方法製作一條健康的粽子，例如：

  • 糯米：以纖維豐富的五穀雜糧類代替，如五穀米、糙米、燕麥、紫米等，提高纖維的攝取。
  • 五花肉、鹹蛋黃：以瘦肉、雞肉、黃豆等豆製品代替，減少油脂及熱量攝取。
  • 菇類可保留，亦可加入腰果、松子等材料，以攝取更多營養元素。
  • 加入瑤柱及蝦米等材料，減少鹽分等調味料用量。
粽

以健康材料代替，就可食得有「營」。

留意營養標籤

如果無意自己包粽，購買時就要看清楚營養標籤，盡量選擇油脂、鈉量和熱量較低的粽子，而進食時就要不沾醬或砂糖，並且最好挑走肥膏，鹹蛋黃亦淺嘗為佳，都可以減少攝取飽和脂肪和膽固醇。

吃了應節粽後，記得要酌量減少下一餐的主食分量，更好是去做運動把吃下肚的熱量耗掉，就不怕節後三高飈升。

營養標籤

留意營養標籤，就可計算自己可接受的食用量。

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