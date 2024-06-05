端午節2024｜營養師提醒食粽3重點 1粒鹹蛋黃膽固醇逼近每日上限

1粒鹹蛋黃 膽固醇逼近每日上限！營養師提醒食粽3重點

迎接端午節，馬偕醫院營養醫學中心副主任蔡一賢提醒民眾，1顆鹹蛋黃的膽固醇就達到每日攝取上限，高血壓患者務必留意，另外搭配蔬菜、減少沾醬，都是健康吃粽子的訣竅；主廚郭宏徹也建議，鹹蛋黃以蒸取代炸，豬肉選油脂少的小里肌部位，就能吃得健康又美味。

一、 1 顆粽子包半顆鹹蛋黃 蔡一賢分享，鹹蛋黃膽固醇含量高，1顆鹹蛋黃的膽固醇大概為200毫克，吃1顆就達到每日攝取上限，加上蝦米也有膽固醇，因此高膽固醇血症患者或正在使用降膽固醇藥物的民眾，特別留意進食分量，例如包粽子一次包半顆鹹蛋黃即可。 二、減少沾醬更健康 沒有甜辣醬好像少一味！營養師提醒，只要沾醬就會吃進鹽分，呼籲高血壓、有心臟血管疾病、腎臟病或肝臟腹水患者，吃粽時盡量少沾醬，或是滷製豬肉時增添八角與白胡椒等風味，不用沾醬也美味。 至於糯米澱粉多又不易消化，營養師建議高血壓與糖尿病友要注意控制飲食，可攝取紫米粽子，兼顧健康與口感；另外糯米黏性高，年長者務必細嚼慢嚥。

三、搭配蔬菜水果不易胖 一顆粽子熱量約380大卡到600大卡，怕胖的民眾可搭配蔬菜與水果，例如秋葵、玉米筍、小番茄等，餐後搭配香蕉、奇異果、提子也都是很好的選擇。不過香噴噴的肥肉、花生與油葱都會增加粽子的油脂量，想要減少熱量怎麼吃？ 肉粽選小顆的吃。

食材不要炸過，油脂含量比較低。

若肉粽比較大顆，可以與親友分食。高血壓、糖尿病友要注意控制飲食，長糯米澱粉比較高，紫米口感比較硬但澱粉較少，兩種食材搭配可兼顧健康與口感。