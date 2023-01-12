筋骨痠痛｜中醫骨傷科不只治跌打損傷！有一系列疾病都能治療防惡化

只要是肢體有筋骨痠痛的症狀，或是因跌打損傷所導致的筋骨痠痛，都可以到中醫骨傷科求診。

一般人對於中醫骨傷科，通常第一個印象都是扭、挫傷、跌打損傷，骨傷科與民俗療法也常被一般民眾所混淆。其實，骨傷科是中醫的一個專業科別，類似西醫骨科、復健科、疼痛科的綜合科，凡是關節、肌肉、神經組織的損傷，中醫骨傷科均可治療。

有別民俗療法 專業醫師對症下藥

很多人對於中醫骨傷科的認識並不深，通常只侷限在一些刻版印象，像是跌打損傷找國術館找推拿師按摩，在用中草藥或狗皮膏藥敷貼等，但中醫骨傷科有別於坊間的民俗療法，而是專業醫師給民眾專業的治療及服務。