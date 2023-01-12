筋骨痠痛｜中醫骨傷科不只治跌打損傷！有一系列疾病都能治療防惡化

一般人對於中醫骨傷科，通常第一個印象都是扭、挫傷、跌打損傷，骨傷科與民俗療法也常被一般民眾所混淆。其實，骨傷科是中醫的一個專業科別，類似西醫骨科、復健科、疼痛科的綜合科，凡是關節、肌肉、神經組織的損傷，中醫骨傷科均可治療。
有別民俗療法 專業醫師對症下藥
很多人對於中醫骨傷科的認識並不深，通常只侷限在一些刻版印象，像是跌打損傷找國術館找推拿師按摩，在用中草藥或狗皮膏藥敷貼等，但中醫骨傷科有別於坊間的民俗療法，而是專業醫師給民眾專業的治療及服務。
中醫骨傷科治療廣 防範病情惡化
中醫傷科醫學會黃蕙棻理事長指出，事實上中醫骨傷科的治療範圍相當廣泛，大體可以分為傷筋、傷骨及骨病。簡單來說，只要是肢體有筋骨痠痛的症狀，或是因跌打損傷所導致的筋骨痠痛，都可以到中醫骨傷科求診。而一般常見的筋骨疾患，如脊椎側彎、五十肩、媽媽手、肩頸痠痛、椎間盤突出、腕管綜合症等症疾病，也都可以透過傷科手法調整治療；而像退化型關節炎等退化症狀，也可以維持病情不再惡化。
中醫骨傷科施作內容、注意事項一次瞭解
中醫骨傷科治療非常多元，包括筋骨整復推拿、針灸、熏洗、內服及外用藥等方法，內外俱治來辯證論治，解決患者因疾病所帶來的痛苦。黃蕙棻理事長說明相關內容及注意事項：
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】