箍牙價錢相差五萬｜箍牙種類點樣揀 3 大因素影響價錢 透明牙箍推薦嗎 呢種牙箍原來唔可以用

箍牙近年愈來愈普遍，主要受惠於箍牙價錢不斷下降。以往箍牙價錢可能要花費到10萬元或以上，價錢不是一般家庭可以負擔。直至出現了透明牙箍及3D打印技術，直接改變了箍牙方式及種類，令製作有效矯正牙箍的成本大大降低，即睇文章留意3大影響箍牙價錢因素。

Beame 透明牙箍可預約 6 間門市推牙箍牙免費 3D 掃描檢查。

免費 3D 掃描及箍牙諮詢：請按此 1 . 箍牙矯正方式：金屬、陶瓷、透明牙箍 市面主要有4種箍牙方式，價錢相差可高達6位數。以金屬牙箍最為人熟悉，也是主流的箍牙種類。亦因為要定期到牙醫門診複診，箍牙價格也較偏高。另外一種是新興的透明牙箍，因為毋須安裝固定的牙箍，箍牙也保持牙齒美觀，受大眾喜歡。

金屬牙箍 固定式設計，主要使用金屬及橡筋對牙齒施加拉力，一經安裝便不會輕易脫下。是最常見的箍牙種類，擁多年的臨床經驗，是目前最能使有效改善牙齒狀況的方式，24小時無間斷對牙齒持續施力。過程需要依靠牙醫定期調整牙箍，所以要不斷回到牙醫診所複診。所以在開始箍牙前要做好功課，選擇風評較好的牙醫協助箍牙。 優點：可以矯正複雜的牙齒狀況。

缺點：不美觀，且費用昂貴。

陶瓷牙箍 是金屬牙箍的變種，原理與金屬牙箍完全一樣，只是把牙箍的部分材質更改為陶瓷物料，陶瓷的成本亦更高。可以按喜好更改牙箍部件的顏色，令牙箍顯得更個性化。但明顯缺點是陶瓷會被色素染色，即使刷牙也無法還原。 優點：個性化牙箍。

缺點：牙箍會染色，費用更昂貴。

透明牙箍︱近年新興 活動式設計，用家可以隨時脫下牙箍。因其隱形特性和舒適感而受到青睞，是目前興起流行的牙箍設計。原理是利用牙齒現狀設計出一整套牙箍，用家再定期自行按進度更換牙箍，用家毋須經常到牙醫門診複診。市面上如品牌Beame以門市免費採取 3D 掃描方式採樣，再把數據交給牙醫直接製作牙箍。同時因應 3D 打印技術的誕生，令製作牙箍的成本大大降低，導致箍牙的費用開始變得親民。 優點：完全透明不影響日常儀容。

缺點：依靠用家自律佩戴牙箍，未必能矯正過於複雜狀況。 免費 3D 掃描及箍牙諮詢：請按此 2. 矯正時間影響價錢 矯正的時間長短直接影響費用。一般來說，治療時間越長，總費用越高。輕微的牙齒不整可能只需幾個月即完成矯正，而嚴重的咬合問題則可能需要兩年以上的時間來矯正。當中如果以金屬牙箍等固定式牙箍，需要見牙醫複診的次數增加，費用也會隨次而倍增。而透明牙箍則多以矯正難度來劃分費用，不論矯正時間的長短，都會劃一價格，節省後期複診檢查的費用及時間。

3. 醫生專業背景 牙醫的專業背景和經驗也會影響箍牙價錢。知名度高、經驗豐富的矯正醫生通常收取更高的費用。留意即使不同醫生初始箍牙的費用相約，也要先問清楚每次複診的費用，免得意外超出預算。同時在未開始箍牙之前，一般也需要支付檢查費，如果檢查過後不箍牙，便有可能白白支付費用。當然患者在選擇醫生時，應考慮其專業資格和過往成功案例，以確保能獲得最佳的矯正效果。 免費 3D 掃描及箍牙諮詢：請按此 為甚麼會選擇透明牙箍？更美觀舒適！ 箍牙周期其實不短，不難留意到身邊有同學或朋友花上幾年箍牙，便形成了「箍牙妹」、「箍牙仔」的印象。透明牙箍不會容易被察覺，可以較為低調箍牙，減低對日常社交的影響。加上透明牙箍可以穿脫，可以在用餐、清潔、身體不適時脫下稍作放鬆，令佩戴牙套的不適感降低。而最重要的是透明牙箍的價錢約為金屬牙箍的 1/3 至 1/4 價錢，特別適合學生可以自力付款完成矯正。 透明牙箍推薦及注意！勿使用 DIY 自助牙箍 在選擇透明牙箍時要小心避免 DIY 自助牙套，即自拍上傳相片製作牙套模式。使用透明牙箍雖然未必需要經常見醫生，但安全且有效果的方案會由牙醫設計及調整。而 DIY 自助牙套中間沒有牙醫參與，只是利用你的自拍牙齒照，交由廠方直接印製或用家自行 3D 打印牙套。製作的牙套效果成疑，更有可能箍壞牙。 你可以選擇有實際營運及有門市的透明牙箍品牌， 建議選擇 Beame 全港擁有 6 間門市，可以更有效跟進個案及保養。對比其它箍牙品牌與牙醫合作模式，Beame 有自家牙科門診及矯齒專科牙醫，可以在矯正途中的不同階段，按牙齒實際狀況而微調牙箍，甚至是重新掃描牙齒製作更合適的牙箍。

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免費 3D 掃描及箍牙諮詢：請按此 牙醫跟進Beame透明牙箍：網上預約 $14,980 經網上預約門市免費3D掃描及諮詢，即可鎖定優惠價 $14,980；應對複雜狀況的Beame PRO方案可享優惠價$26,800。而參與Beame透明牙箍方案，亦可選擇保障計劃Beame Care+。在完成箍牙後佩戴提供的Beame固定器，即使牙齒走位亦可免費重箍。 免費 3D 掃描及箍牙諮詢：請按此