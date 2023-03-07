節日抑鬱 重度抑鬱來襲 留意這些警號！

農曆春節、元宵節與情人節等團聚節日，總是讓人充滿溫暖、歡樂，但對患有抑鬱症的病友來說，節日可能會成為情感疾患的觸發因子，導致疾病發作、症狀惡化，必須提前覆診，甚至住院治療。
中山醫學大學附設醫院身心科主任朱柏全就分享到，每年過年、情人節與中秋節等重大節日來臨前夕，病人前來就診的比例確實比較高，尤其又以重度抑鬱症、焦慮症的個案為大宗。其中，重度抑鬱症的病友症狀發作時，輕則有自傷行為，重則有輕生風險，更需特別留意。
為何節日易使抑鬱症復發？應注意哪些警訊？
若伴侶是重度抑鬱症病友，平時民眾該注意哪些警訊？又該如何給予支持、協助呢？
首先，民眾應先了解為甚麼「節日」可能會導致重度抑鬱症病友急性發作。朱柏全主任表示，重度抑鬱症病友過去若有不好的經驗，或對節日團聚有刻板象徵性的想法時，當節日來臨與過往經驗或記憶連結，便可能容易使症狀復發。尤其本身若有情感疾患者，情緒相對較不穩定，不僅是復發的機率增加，在節日期間自傷、自殺的比例也很高。
朱柏全主任特別提醒，若另一半在人格上相對負向、沒有自信，或是家庭支持系統較差、生活中陪伴對象只有男女朋友，在白色情人節或西洋情人節到來前夕就該提高警覺。當重度抑鬱症伴侶出現情緒、睡眠、食慾、工作表現等明顯改變，或藥物未規律使用，甚至有輕生念頭、突然失聯，就要協助積極介入專業醫療。
了解治療、給予支持很重要 陪伴者也要注意自身情況
民眾若有發現上述警訊應及早協助病友就醫治療，重度抑鬱症在傳統治療上，大多會考慮先嘗試服用抗抑鬱藥，必要時搭配心理治療，但口服抗抑鬱藥物需服用一段時間才能達到治療濃度，一般須兩周以上，因此在有高度自殺風險的緊急情況，則會建議住院或電痙攣治療(ECT)。另外，目前也有較新的重覆經顱磁刺激術(r-TMS)，以及應急效果佳、改善速度快的鼻噴劑之抗抑鬱藥等方式，可提供重度抑鬱症、難治型抑鬱症、口服抗抑鬱藥效不佳，或是有自殺風險的個案有更多新的治療選擇。
若是能及早發現重度抑鬱症病友的發作警訊、給予支持，並協助就醫，達到治療目標，便能大幅降低憾事發生。臨床就有個病友就是在家人支持下，接受鼻噴劑合併心理治療，以及關係穩定的伴侶在旁陪伴，治療因此獲得良好效果。
不過，朱柏全主任也提醒，由於陪伴者需面對重度抑鬱症伴侶的抑鬱情緒、不穩定狀態，久而久之可能會變成自身壓力源導致抑鬱症，這樣的情形在臨床其實很常見，雖然陪伴者的角色很重要，但也要注意自己的身心狀況，避免兩人在一起，1加1小於2，甚至成為更糟的結果。
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