節日抑鬱 重度抑鬱來襲 留意這些警號！

若伴侶是重度抑鬱症病友，平時民眾該注意哪些警訊？又該如何給予支持、協助呢？

農曆春節、元宵節與情人節等團聚節日，總是讓人充滿溫暖、歡樂，但對患有抑鬱症的病友來說，節日可能會成為情感疾患的觸發因子，導致疾病發作、症狀惡化，必須提前覆診，甚至住院治療。

中山醫學大學附設醫院身心科主任朱柏全就分享到，每年過年、情人節與中秋節等重大節日來臨前夕，病人前來就診的比例確實比較高，尤其又以重度抑鬱症、焦慮症的個案為大宗。其中，重度抑鬱症的病友症狀發作時，輕則有自傷行為，重則有輕生風險，更需特別留意。

為何節日易使抑鬱症復發？應注意哪些警訊？

若伴侶是重度抑鬱症病友，平時民眾該注意哪些警訊？又該如何給予支持、協助呢？

首先，民眾應先了解為甚麼「節日」可能會導致重度抑鬱症病友急性發作。朱柏全主任表示，重度抑鬱症病友過去若有不好的經驗，或對節日團聚有刻板象徵性的想法時，當節日來臨與過往經驗或記憶連結，便可能容易使症狀復發。尤其本身若有情感疾患者，情緒相對較不穩定，不僅是復發的機率增加，在節日期間自傷、自殺的比例也很高。

朱柏全主任特別提醒，若另一半在人格上相對負向、沒有自信，或是家庭支持系統較差、生活中陪伴對象只有男女朋友，在白色情人節或西洋情人節到來前夕就該提高警覺。當重度抑鬱症伴侶出現情緒、睡眠、食慾、工作表現等明顯改變，或藥物未規律使用，甚至有輕生念頭、突然失聯，就要協助積極介入專業醫療。