節日狂歡長時間戴隱形眼鏡易眼乾眼紅 專業註冊眼科視光師傳授護眼秘笈

隨著聖誕節和元旦的到來，許多人會參加各種慶祝活動，從派對到旅行，令隱形眼鏡的使用時間大幅增加。對於習慣配戴隱形眼鏡的人來說，從平常8至12小時延長至10至20小時，無疑會對眼睛造成壓力。長時間佩戴隱形眼鏡可能導致眼乾、視力問題等，因為鏡片會加速淚水的蒸發，影響角膜氧氣供應。
拆解眼乾、角膜缺氧成因 認識「隱形眼鏡超戴」
為什麼隱形眼鏡戴越耐眼越乾？
其實角膜都需要「氧氣呼吸」，角膜本身並沒有血管供氧，主要依賴淚水接觸空氣來獲取氧氣。當淚水不足時，角膜便會出現缺氧現象，令眼睛感到不適。
市面上常見的軟性隱形眼鏡主要由水凝膠（Hydrogel）或較高透氧的矽水凝膠（Silicone Hydrogel）製成，不同產品的含水量各有差異。鏡片必須維持足夠的含水量才能確保角膜獲得充足的氧氣，維持清晰視力。然而，配戴隱形眼鏡後，淚液會經由鏡片及眼球表面蒸發，鏡片為維持含水量，會不斷吸收眼球本身的淚液，導致眼乾、視力問題，甚至引發「隱形眼鏡超戴」。
「隱形眼鏡超戴」的徵狀包括眼紅、眼乾、流淚、眼痛、畏光等。近年流行的美瞳隱形眼鏡（俗稱「大眼仔」）更需注意，其鏡片著色層會降低透氧量，如長期不當配戴，令眼睛出現缺氧現象，使結膜血管膨脹充血，加劇眼紅現象，以增加角膜的氧氣供應。長期缺氧更可能導致血管增生（Corneal Neovascularization），嚴重者甚至可能永久不適合配戴隱形眼鏡。
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長時間配戴隱形眼鏡容易導致眼睛乾澀不適，為保護眼睛健康，隱形眼鏡配戴者應選擇高透氧材質的隱形眼鏡（例如矽水凝膠材質），有需要外出或工作到深夜時，並應備妥備用眼鏡以便在合適的環境下除下隱形眼鏡，讓眼睛得到充分休息；同時，除下隱形眼鏡後，應使用軟鏡專用藥水徹底清潔鏡片，並妥善保存於乾淨的隱形眼鏡盒中，或拋棄日拋型鏡片，避免細菌滋生；當眼睛感到乾澀時，可使用適用於隱形眼鏡的人工淚液，暫時紓緩不適感。
然而，頻繁使用人工淚液仍治標不治本，反而可能造成依賴性，所以必須找出導致淚液分泌不足的根本原因。要真正解決因戴隱形眼鏡引起的眼睛乾澀和不適問題，以及補充眼睛所需的營養，就要從内調理，可以服用成分天然可靠、能增加淚液分泌的護眼保健品，以全面保護雙眼健康！
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*根據內部市場調查，比較產品的包裝說明含量。