節日狂歡長時間戴隱形眼鏡易眼乾眼紅 專業註冊眼科視光師傳授護眼秘笈

隨著聖誕節和元旦的到來，許多人會參加各種慶祝活動，從派對到旅行，令隱形眼鏡的使用時間大幅增加。對於習慣配戴隱形眼鏡的人來說，從平常8至12小時延長至10至20小時，無疑會對眼睛造成壓力。長時間佩戴隱形眼鏡可能導致眼乾、視力問題等，因為鏡片會加速淚水的蒸發，影響角膜氧氣供應。

拆解眼乾、角膜缺氧成因 認識「隱形眼鏡超戴」

為什麼隱形眼鏡戴越耐眼越乾？

其實角膜都需要「氧氣呼吸」，角膜本身並沒有血管供氧，主要依賴淚水接觸空氣來獲取氧氣。當淚水不足時，角膜便會出現缺氧現象，令眼睛感到不適。

市面上常見的軟性隱形眼鏡主要由水凝膠（Hydrogel）或較高透氧的矽水凝膠（Silicone Hydrogel）製成，不同產品的含水量各有差異。鏡片必須維持足夠的含水量才能確保角膜獲得充足的氧氣，維持清晰視力。然而，配戴隱形眼鏡後，淚液會經由鏡片及眼球表面蒸發，鏡片為維持含水量，會不斷吸收眼球本身的淚液，導致眼乾、視力問題，甚至引發「隱形眼鏡超戴」。

「隱形眼鏡超戴」的徵狀包括眼紅、眼乾、流淚、眼痛、畏光等。近年流行的美瞳隱形眼鏡（俗稱「大眼仔」）更需注意，其鏡片著色層會降低透氧量，如長期不當配戴，令眼睛出現缺氧現象，使結膜血管膨脹充血，加劇眼紅現象，以增加角膜的氧氣供應。長期缺氧更可能導致血管增生（Corneal Neovascularization），嚴重者甚至可能永久不適合配戴隱形眼鏡。