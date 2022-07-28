節食｜望梅止渴唔Work 引發胰島素分泌令人更餓

大家出外享用美食時，會否「相機先食」，然後放上社交媒體與人分享？但原來這些美食相片可能成為防礙節食的元兇！研究發現，即使只是「看」到一些令人垂涎三尺的美食，已經可以刺激胰島素分泌，不僅會讓人變得更餓，吃得多又吸收得好，令體重易增難減。
產生慢性炎症
該項在《Cell Metabolism》刊載的研究利用動物進行測試，證實美食的氣味或影象會刺激大腦中被稱為「小膠質細胞」的特定免疫細胞產生作用，分泌一種名為IL1B的炎症因子。一般進食時自主神經系統會將IL1B訊號傳至胰腺以促進胰島素分泌，但對於患有糖尿病的動物而言，這些炎症因子可導致慢性炎症，損害胰腺負責分泌胰島素的細胞。
血糖下降更想吃
研究亦發現，即使看不到實物，但美食圖片已足以令人「流晒口水」，而流口水正正是啟動胰島素反應的重要過程，即未食已胰島素已經開始上升，結果血液中的糖分先被吸收，血糖因而下跌，導致人更餓及更想吃，最終可能吃得更多。
少睇相為妙
研究人員指出，進食才會令身體吸收及儲存熱量引致脂肪囤積，但今次研究再次證實，視覺和嗅覺的刺激都會影響大腦調控產生荷爾蒙和神經傳導物質，帶來致胖風險，所以想減肥的人，最好還是少看別人的「食」相呢！