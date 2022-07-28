節食｜望梅止渴唔Work 引發胰島素分泌令人更餓

大家出外享用美食時，會否「相機先食」，然後放上社交媒體與人分享？但原來這些美食相片可能成為防礙節食的元兇！研究發現，即使只是「看」到一些令人垂涎三尺的美食，已經可以刺激胰島素分泌，不僅會讓人變得更餓，吃得多又吸收得好，令體重易增難減。

產生慢性炎症

該項在《Cell Metabolism》刊載的研究利用動物進行測試，證實美食的氣味或影象會刺激大腦中被稱為「小膠質細胞」的特定免疫細胞產生作用，分泌一種名為IL1B的炎症因子。一般進食時自主神經系統會將IL1B訊號傳至胰腺以促進胰島素分泌，但對於患有糖尿病的動物而言，這些炎症因子可導致慢性炎症，損害胰腺負責分泌胰島素的細胞。