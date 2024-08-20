篩查早期肺癌 增治愈機會

肺癌近年成為港人的頭號殺手之一。根據香港最新統計數據，肺癌的發病率和死亡率均名列前茅，每年超過四千人因此失去生命，平均每12個香港人就有一人死於肺癌。除了煙民風險特別高，一般健康人士亦不代表沒有可能患上肺癌，因此早期篩查和有效的治療手段成為降低肺癌死亡率最佳「防衛武器」，亦是救命的關鍵。 未有症狀已可診斷 心胸肺外科專科醫生司徒達麟指出，肺癌早期的症狀往往非常隱蔽，患者初期可能察覺不到任何異常，當症狀明顯時，往往已經到了晚期，治療難度大大增加。最無奈是肺癌並非吸煙者專利，即使不吸煙且保持健康的生活方式，也有可能患上肺癌！低劑量電腦掃描(Low-Dose CT，簡稱LDCT)被廣泛認為是最有效的肺癌篩查方法，能夠在肺癌尚未引起任何症狀時，及早發現異常，從而提高治療的成功率。據香港的篩查數據顯示，LDCT能有效發現早期肺癌，大部分確診病例都處於可接受手術治療的早期階段。

籲加強肺癌篩查 雖然LDCT篩查效果顯著，惟政府至今仍未全面推動肺癌篩查計劃。司徒達麟認為，這主要是由於缺乏本地的相關數據支持。病人組織「同路人同盟」於「香港肺健康月2024」活動上推出免費低劑量CT掃描助市民早診早治，坊間亦有其他社福機構不定期推出類似計劃，司徒達麟呼籲政府加強對肺癌篩查的推廣，並建立完善的篩查後診斷和治療配套措施，以保障港人健康。 微創手術傷口小恢復快 肺癌分期和診斷對於制訂治療方案至關重要，通過影像檢查和基因測試可以精準確定腫瘤的特性和擴散情況。司徒達麟指手術是目前唯一能根治肺癌的方法，尤其早期發現的情況下，隨微創手術技術進步，利用微小傷口即可取出切除的肺組織及腫瘤，亦有助避免切除肺葉，大大減少手術創傷和恢復時間。



配合術後治療徹底KO肺癌 香港大學名譽臨床助理教授、臨床腫瘤科專科醫生劉健生表示，術後配合標靶治療和免疫治療能大大提升1至3期肺癌治愈率，亦有助改善晚期肺癌的惡化速度及存活期。術後治療應在手術後6星期內開始，根據不同的標靶藥物和免疫治療方案，治療時間可能為1至3年不等。以標靶藥為例，術後使用可顯著提高二期或更高期數肺癌病人的存活率，並能夠突破血腦屏障，保護腦部免受癌細胞侵害；標靶治療的4年存活率可達七成，整體存活率接近九成。免疫治療也是肺癌治療的一大突破，主要作用是激發身體免疫細胞對付腫瘤，而且副作用較少。部分適合採用的患者，在根治性的化療後加上一年的免疫治療，可以顯著降低死亡風險，並提高5年存活率。若治療效果良好，可考慮停藥，減低長期用藥帶來的不必要負擔。 公私合作與社會支援是治療關鍵 患者面對肺癌治療並不輕鬆，公私營醫療機構、病人組織及社福機構的合作及支援至關重要，提供各種治療方案、心理支持、經濟援助，以及對家屬的關愛和支援，讓患者無後顧之憂。建議有家族病史或長期吸煙人士，在40歲左右進行低劑量CT檢查，可以及早發現潛在風險，以期早日戰勝癌魔。