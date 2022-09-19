篩查治療一條龍 助除丙肝

丙型肝炎(下稱「丙肝」)可以引致肝硬化及肝癌，注射毒品人士及美沙酮門診治療計劃使用者都屬丙肝高危群組。香港中文大學肝臟護理中心與社福機構「善導會」合作，為美沙酮使用者創立丙肝「社福醫療一線通」，篩查治療一條龍服務，在9個月內成功為31名確診者清除丙肝病毒。 本港肝癌病人中，約有3%至6%與慢性丙肝有關。丙肝相關的肝病發病率和死亡率，以及肝外併發症，為醫療系統帶來相當大的經濟負擔，並且隨著發病率的上升而增加。香港亞洲肝炎會現任委員會成員、腸胃肝臟科專科醫生黃麗虹表示，估計約0.3%的香港人口患有丙型肝炎，主要通過血液傳播，而80%感染丙肝的人士並不知道自己的感染狀況，情況相當嚴峻。

聚焦高危群組 政府在2020年訂立香港首份應對病毒性肝炎的藍圖——《2020–2024年香港病毒性肝炎行動計劃》，制訂整體策略及具體行動計劃，推動消除肝炎的進程，以期在2030年或之前實現世界衛生組織「消除肝炎」的目標。

而找尋及治愈丙肝帶菌者，是預防丙肝傳播的策略之一。黃麗虹指，「根據過往經驗，本港發現的丙肝個案大多集中在某些高危群組，例如以針筒注射毒品人士有85%人士已感染丙肝。所以『全民篩查』丙肝意義不大，反而應聚焦高危群組作篩查及病毒清除。」