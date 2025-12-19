篩查肺癌竟意外發現心血管鈣化！49歲男成功化解心肌梗塞危機

49歲事業有成的林先生日前進行低劑量電腦掃描(LDCT)，意外發現心血管鈣化嚴重，進一步檢查才驚覺冠狀動脈竟有85%至100%的高度阻塞，引發急性心肌梗塞的風險極高。衛福部彰化醫院心臟科醫生李學林隨即以最新技術血管內震波碎石術(IVL)成功擊碎鈣化斑塊，並順利植入三支支架，讓血流重新暢通。

李學林醫生表示，林先生本身具有三高、家族史及吸煙習慣，是典型的心血管疾病高風險族群，雖未發生急性心肌梗塞，但血管阻塞卻已悄悄累積。這次在肺癌篩查中發現心血管鈣化，可說是「意外的及時預警」。因林先生平時已出現胸悶症狀，進一步做心臟冠狀動脈電腦斷層，確認為三條主要冠狀動脈血管內鈣化狹窄達85%以上，若未及時處理，隨時可能引發急性心肌梗塞。

李學林醫生指出，臨床上約有三成冠狀動脈疾病患者伴隨中重度血管鈣化狹窄，鈣化讓血管變硬、難以擴張，造成治療挑戰。相較於傳統治療如切割球囊或鑽石旋磨術，血管內震波碎石術對血管壁更為溫和，能有效降低血管破裂與剝離風險，安全性更高。

血管內震波碎石治療後置入支架 降低血栓及再狹窄風險

醫療團隊透過心導管手術搭配血管內震波碎石術，利用震波氣球貼近血管壁發出超聲壓力波，擊碎血管壁的堅硬鈣化斑塊，讓原本僵硬的血管恢復擴張性，為支架放置創造理想的環境，再植入三支支架，使支架能完整展開、貼合血管，降低支架血栓及再狹窄的風險。

肺癌篩檢可檢測肺癌與血管鈣化 盡早治療以防心肌梗塞

李學林醫生表示，要看出心血管鈣化情況可以靠心臟冠狀動脈電腦斷層掃描，快速、無侵入性地檢測出心血管的鈣化程度，但必須自費且費用不低，如果能先做電腦斷層肺癌篩檢，不僅能篩檢肺癌，還能了解心血管的鈣化情況。如果發現心血管有鈣化，最好要與心臟專科醫生討論後續要做甚麼檢查，以符合自身的需求，以免在心肌梗塞發作前錯失治療時機。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】