篩查骨質疏鬆 預防脆性骨折

骨質疏鬆即組成骨塊結構的組織流失，令骨塊變得脆弱。惟患者未必有任何徵狀，若不慎跌倒可造成脆性骨折，嚴重影響生活質素和壽命。香港骨質疏鬆學會發布最新臨床管理指引，按患者骨折風險作分級管理治療外，同時建議長者接受骨質密度篩查，並希望篩查費用可納入醫療券適用範圍。 香港骨質疏鬆學會會長張正龍教授表示，骨骼質量在大約30歲到達巔峰，其後不斷流失，「尤其女性更年期後，骨質下降速度更快。每4名50至89歲香港女性，便有一人患骨質疏鬆。50歲以上女性及男性，分別3人中有1人，及5人中有1人，會因骨質疏鬆而導致骨折。」

死亡率高於部分癌症 如在站立高度或以下跌倒而骨折，都屬脆性骨折。張正龍續指，「部分骨質疏鬆患者只是在床上翻身、劇烈打噴嚏、提起重物都可能骨折。脆性骨折猶如『骨衰竭』，可致多種併發症。」常見骨折部位為腕骨、腰椎及髖部。「髖部骨折後果最嚴重，因無法自理，約23%髖部骨折病人須入住安老院舍，近兩成病人更在骨折後一年內死亡。」值得一提是，男士髖部骨折死亡率高於前列腺癌；女士髖部骨折死亡率高於甲狀腺癌及乳癌，故應更重視骨質疏鬆問題。 增社會資源成本 由於香港人口老化，而年齡增長是骨質疏鬆的主因之一，令脆性骨折個案在10年間增加了51.2%。張正龍認為這或增社會資源負擔，「除為患者做手術的直接醫療成本外，每個患者需要多名醫護人員照顧的間接成本，以及因入住安老院舍，令宿位和護理人手需求壓力增加的社會成本也不容忽視。」因此香港骨質疏鬆學會訂立2024年骨質疏鬆臨床管理指引，希望減少脆性骨折發生，減輕社會負擔。



三大建議抗骨折 香港骨質疏鬆學會理事暨2024年香港骨質疏鬆臨床管理指引制訂工作小組主席葉大鵬醫生表示，臨床管理指引主要有3項建議。 1. 長者應接受骨質密度全面篩查：透過雙能量X光吸收測量儀(DXA)篩查，及早發現骨質疏鬆患者，於未發生骨折前接受治療，減低骨折風險。「研究指篩查可減少20%髖部骨折的出現。DXA篩查平均只需約500港元，65歲或以上女士及70歲或以上男士值得做一次篩檢。我們亦希望DXA篩查可納入醫療券應用範圍，助維持長者健康。」 2. 按不同風險程度患者作分級管理治療：目前本港可用於治療骨質疏鬆的藥物有溫和抗骨吸收藥物、強效抗骨吸收藥物及成骨藥物3類，研究發現成骨藥物的療效較佳。建議透過年齡、DXA檢查得出的T數值、骨折病史、FRAX及MOF骨折風險計算工具，全面評估骨折風險而選用適切藥物，用最短時間增加骨質密度，避免骨折。 3. 定期監察及檢視治療方案：患者應每1至2年與醫生檢視治療方案，確保得到治療的最大效益。「要留意骨質疏鬆須長期治療，不宜自行出外配藥，又或沒有醫生建議下自行停藥。貿然停藥或致骨質密度短時間急劇流失，增加骨折風險。」