簡易食譜｜牛油果、Oreo等製作4款美味奶昔 健康飽肚早餐之選

早餐除了吃三文治及雞蛋等配搭之外，奶昔也是近年來人氣早餐之選。不但健康飽肚，而且準備起來更方便快捷，只需要將全部材料放進攪拌機內，不需5分鐘就可以享用到美味奶昔。以下為大家介紹4款不同口味的奶昔食譜，由健康到邪惡配搭都有！

簡易食譜｜牛油果香蕉奇亞籽奶昔 牛油果及奇亞籽都是人氣super food，具有超高營養價值。而且3款材料都非常飽肚，更有助清腸胃，絕對是早餐首選！ 材料：牛油果 半個；香蕉 1條；奇亞籽 1小匙；無糖杏仁奶 1杯 將牛油果及香蕉切成小塊狀。 加入所有材料打成奶昔（約2分鐘）即可飲用。

簡易食譜｜雜莓乳酪奶昔 雜莓及乳酪也是其中一個完美配搭！除了新鮮的莓果之外，大家可以在超級市場購買冷凍莓果，保存時限更長，非常方便。 材料：冷凍/新鮮雜莓 1杯；原味乳酪 2大匙；牛奶 1杯 在攪拌機加入雜莓、乳酪及牛奶。 打成奶昔（約2分鐘），可按照稠度再自行加水。

簡易食譜｜Oreo奶昔 Oreo可是家中必備的零食之一，除了原塊吃之外，用來打成奶昔也是個不錯的選擇。 材料：Oreo 5-6塊；牛奶 250mL；Oreo雪糕 半球 先將Oreo切成小塊，在攪拌機加入其餘的材料。 打大約2分鐘成奶昔狀，可按照喜好再自行加上Oreo餅碎及忌廉作裝飾。