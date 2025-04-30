籲統計人數、治療方法 應對頑治性抑鬱症

頑治性抑鬱症是指抑鬱症患者已使用兩種藥物足夠時間和劑量，但未有顯著好轉的情況，這些患者的自殺風險更高。幸而近年有藥物可以快速緩解自殺念頭，惟公院對相關藥物的使用率甚低，香港心理社會康復協會建議政府針對頑治性抑鬱症作系統性統計，以制訂針對性政策；並多採用新型藥物，有助減省公營醫療資源。 頑治性抑鬱症除了治療較困難外，對於患者的困擾也較大，企圖自殺率是一般抑鬱症患者的10倍，自殺率亦高一倍。協會主席、精神科專科醫生王明爍表示，「本港數據方面，因抑鬱症企圖自殺的個案中，約七成為頑治性抑鬱症；整體因抑鬱症自殺則有795宗，佔全港自殺個案數字近八成。」

頑治性比例或更高 協會去年曾作出情緒病調查，106份有效問卷中，發現近六成人為抑鬱症患者，而患有抑鬱症受訪者有49人出現過自殺念頭，當中8人更曾企圖自殺。王明爍指出，「將患者細分為不同患病年期，再對比國際研究，我們發現本港患者的自殺比率傾向頑治性抑鬱症多於一般抑鬱症，反映本地頑治性抑鬱症比例可能超出預期。」 快速起效 治療頑治性抑鬱症，現時有腦電盪治療(ECT)、重複性穿顱磁刺激法(rTMS)及新型噴鼻式抗抑鬱藥。王明爍解釋，「ECT利用微弱電流作治療，患者需要全身麻醉，及在醫院進行；rTMS透過電磁波刺激腦部某一部分改善病情，沒有入侵性但需時較久；噴鼻式抗抑鬱藥則通過谷氨酸系統達到治療效果。」研究發現，有輕生意圖的患者使用噴鼻式抗抑鬱藥4小時後，有自殺念頭的比率由98%大減至29%，用藥25日後更減至9%，顯示除短時間能發揮效力外，長期使用也可減低自殺傾向。

減少入院傷害 協會成員、香港大學社會工作及社會行政學系教授吳兆文補充，「患者當出現自殺等危機事件，相當難處理，很多時候惟有送入院。但對當事人來說，入院是幫助過程的倒退和傷害，因此毋須入院的噴鼻式治療有其吸引力。」而於公院接受頑治性抑鬱症治療，噴鼻式抗抑鬱藥治療相比ECT價錢便宜，也比rTMS快起效，有助減低公營醫療負擔。惟2024至2025年度公院約1.3萬頑治性抑鬱症患者中，僅有20人獲處方此藥，藥物使用率0.15%，比美國的10%相去甚遠。 建議作系統性統計 香港心理社會康復協會建議政府及醫管局，對頑治性抑鬱症的患者數量及治療方法作系統性統計，評估現時服務是否足以應對治療及相關的自殺問題，從而制訂有關政策；另外，增撥資源以提高噴鼻抗抑鬱藥的使用量及其配套，確保出現自殺傾向的患者得到即時急救治療。最後，協會亦希望政府加強公眾教育，提升大眾對抑鬱症的認知水平，讓疾病可及時發現和治療，避免惡化和出現自殺風險。