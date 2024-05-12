米倉涼子罹病「不知道何時會倒下」 低腦壓頭痛如何治療？

48歲日本女星米倉涼子在日劇《派遣女醫X》，扮演醫術高超的外科女醫「大門未知子」一角，成為收視女王。然而，她近年身體亮紅燈，罹患「低髓液壓症候群」(低腦壓頭痛)，不得不減少演藝工作。台中榮民總醫院神經肌病科科主任周啟庠表示，低腦壓頭痛治療方式先以保守治療，為患者補充水分，嚴重者則需施行血液貼片治療，補起破洞以改善頭痛。

米倉涼子近日以親善大使身分亮相橫濱國際電影節，親自回應了目前的身體狀況。她身穿禮服，在台上微笑表示：「現在身體好多了，我一直盲目追求挑戰，覺得自己過度努力了。現在，我想要打好基礎，重新出發迎接下一個挑戰。可以說是在鍛煉耐心，或者說是在挑戰塑造自己。」 她在影展專訪中也透露，原本不會游泳的她現在藉著抱浮板學游泳，挑戰恢復健康身心的困難任務，也持續在鍛煉身體。

劇烈頭痛達 5 年 一度辭演百老匯 米倉涼子2019年就為低腦壓頭痛所苦，她表示這種病症會讓大腦、脊髓周邊的脊髓液滲漏，導致頭痛、暈眩、耳鳴、全身無力等多重症狀，一度擔心無法演戲，但仍決定「要和疾病共存」。後來米倉涼子諮詢擔任《派遣女醫X》顧問的腦科醫生，經醫生給予諸多協助後，她總算能恢復演藝工作。 頭痛

暈眩

耳鳴

全身無力 2022年米倉涼子曾經在廣播節目中說，受到疾病影響，有時走路跟本無法走直線，也不知道自己甚麼時候會因為生病背錯台詞，更不知道自己何時會倒下。她同年退出百老匯歌舞劇《芝加哥》的公演，近年作品雖減少，但仍受到好評。