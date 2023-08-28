精準個人化治療 為晚期肺癌患者開拓更多希望

隨著醫學界對癌症的認識愈來愈多，也有更多標靶治療面世，癌症治療亦朝精準治療的方向發展。例如罹患晚期肺癌的病人，可以透過檢測腫瘤生物標記1 & 2，配對合適及針對性的標靶藥物，藉以帶來更理想的療效，以及比傳統化療更少的副作用2。目前可檢測的標記已經愈來愈多，除了EGFR、ALK、ROS1外，KRASG12C、MET等是已被發現且有藥物可用的肺癌靶點。

根據近年的發現，肺癌的形成不少都與基因突變有關1，這些基因變異可能會刺激腫瘤生長，或防止腫瘤細胞壞死、促進血管增生，以及容易擴散等3。假若腫瘤帶有這些腫瘤驅動基因突變，使用能針對特定基因突變的標靶藥物，便可以阻截相關致癌訊號，繼而阻止腫瘤繼續生長4，令癌病受到控制。由於是標靶治療不似化療般以生長或分裂速度較快的細胞為目標5，而是針對腫瘤細胞的特點，療效往往都會較為顯著5。

臨床上，晚期肺癌患者都需要進行檢測，以確定腫瘤是否有帶有基因變異的靶點5，若確認到靶點便可配對相關的標靶藥物，故此生物標記檢測對晚期肺癌患者選擇治療十分重要6，讓他們可以得到更精準針對腫瘤特點的個人化治療方案。國際臨床指引建議，癌症患者宜進行大範圍及有相應藥物的檢測6 & 7，幫助盡早找到及使用合適的藥物。

在香港，肺癌是最常見的癌症之一，惟因為未有公認有效的普查方法8，而且早期症狀不明顯8，近六成病人確診時已是晚期9，故此它一直是本港的頭號癌症殺手，每年超過3,900人死於肺癌9。男女患者比例約為1.5比19 ，相信與男性吸煙率較高有關10 & 11。

肺癌的殺傷力強大，我十分欣喜晚期肺癌有更多針對性的治療可用，因為每種新藥物或治療都可以為病人帶來額外的控病時間，累積起來便能顯著改善存活期，讓病人享有更長的生命。縱使癌症治療對病情的控制相當理想，我仍會建議病人定期以恰當的檢查，例如正電子掃描，追蹤病情的變化，原因是癌細胞可能會復發甚至轉移到其他器官組織，及早發現才可以盡早處理。

以肺癌為例，骨轉移便是十分常見的擴散表現，大部分病人或早或遲都會出現這情況12。除了抗癌治療之外，病人亦需要採取措施幫助鞏固骨骼，減少由骨轉移引起的骨折及神經受壓等併發症13。

面對肺癌的威脅，你我都不能掉以輕心，若有懷疑應盡早求醫，以免錯失治療的黃金時機呢！