精準個人化治療 為晚期肺癌患者開拓更多希望

隨著醫學界對癌症的認識愈來愈多，也有更多標靶治療面世，癌症治療亦朝精準治療的方向發展。例如罹患晚期肺癌的病人，可以透過檢測腫瘤生物標記1 & 2，配對合適及針對性的標靶藥物，藉以帶來更理想的療效，以及比傳統化療更少的副作用2。目前可檢測的標記已經愈來愈多，除了EGFR、ALK、ROS1外，KRASG12C、MET等是已被發現且有藥物可用的肺癌靶點。
根據近年的發現，肺癌的形成不少都與基因突變有關1，這些基因變異可能會刺激腫瘤生長，或防止腫瘤細胞壞死、促進血管增生，以及容易擴散等3。假若腫瘤帶有這些腫瘤驅動基因突變，使用能針對特定基因突變的標靶藥物，便可以阻截相關致癌訊號，繼而阻止腫瘤繼續生長4，令癌病受到控制。由於是標靶治療不似化療般以生長或分裂速度較快的細胞為目標5，而是針對腫瘤細胞的特點，療效往往都會較為顯著5。
臨床上，晚期肺癌患者都需要進行檢測，以確定腫瘤是否有帶有基因變異的靶點5，若確認到靶點便可配對相關的標靶藥物，故此生物標記檢測對晚期肺癌患者選擇治療十分重要6，讓他們可以得到更精準針對腫瘤特點的個人化治療方案。國際臨床指引建議，癌症患者宜進行大範圍及有相應藥物的檢測6 & 7，幫助盡早找到及使用合適的藥物。
在香港，肺癌是最常見的癌症之一，惟因為未有公認有效的普查方法8，而且早期症狀不明顯8，近六成病人確診時已是晚期9，故此它一直是本港的頭號癌症殺手，每年超過3,900人死於肺癌9。男女患者比例約為1.5比19 ，相信與男性吸煙率較高有關10 & 11。
肺癌的殺傷力強大，我十分欣喜晚期肺癌有更多針對性的治療可用，因為每種新藥物或治療都可以為病人帶來額外的控病時間，累積起來便能顯著改善存活期，讓病人享有更長的生命。縱使癌症治療對病情的控制相當理想，我仍會建議病人定期以恰當的檢查，例如正電子掃描，追蹤病情的變化，原因是癌細胞可能會復發甚至轉移到其他器官組織，及早發現才可以盡早處理。
以肺癌為例，骨轉移便是十分常見的擴散表現，大部分病人或早或遲都會出現這情況12。除了抗癌治療之外，病人亦需要採取措施幫助鞏固骨骼，減少由骨轉移引起的骨折及神經受壓等併發症13。
面對肺癌的威脅，你我都不能掉以輕心，若有懷疑應盡早求醫，以免錯失治療的黃金時機呢！
參考資料：
1. National Cancer Institute. The Genetics of Cancer. Available at: https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/genetics. Accessed 9 May 2023.
2. American Lung Association. Targeted Therapies for Lung Cancer. Available at: https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/lung-cancer/treatment/types-of-treatment/targeted-therapies. Accessed 9 May 2023.
3. Hanahan D, & Weinberg RA. Cell. 2011;144(5):646-674.
4. American Cancer Society. How Targeted Therapies Are Used to Treat Cancer. Available at: https://www.cancer.org/cancer/managing-cancer/treatment-types/targeted-therapy/what-is.html. Accessed 9 May 2023.
5. Uptodate. Personalized, genotype-directed therapy for advanced non-small cell lung cancer. Available at: https://www.uptodate.com/contents/personalized-genotype-directed-therapy-for-advanced-non-small-cell-lung-cancer. Accessed 9 May 2023.
6. Kerr KM, et al. Lung Cancer. 2021;154:161-175.
7. Mosele F, et al. Ann Oncol. 2020;31(11):1491-1505.
8. Center For Health Protection. Cancer Expert Working Group on Cancer Prevention and Screening Recommendations on Prevention and Screening for Lung Cancer For Health Professionals.
9. The Hong Kong Cancer Registry. Lung Cancer in 2020. Available at: https://www3.ha.org.hk/cancereg/pdf/factsheet/2020/lung_2020.pdf. Accessed 9 May 2023.
10. Department of Health, Tobacco and Alcohol Control Office. Available at: https://www.taco.gov.hk/t/english/infostation/infostation_sta_01.html. Accessed 9 May 2023.
11. Cancer Online Resource Hub. Lung Cancer. Available at: https://www.cancer.gov.hk/en/hong_kong_cancer/common_cancers_in_hong_kong/lung_cancer.html. Accessed 9 May 2023.
12. Knapp BJ, et al. J Thorac Dis. 2022;14(5):1696-1712.
13. American Cancer Society, Bone Metastasis. Available at: https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/6119.00.pdf Accessed 1 Jun 2023.
資訊由李宇聰醫生提供及由安進香港支持
HKG-510-0528-80002 Aug-2023